【カラー心理テスト】あなたが今、心の中で葛藤していることは？

【カラー心理テスト】あなたが今、心の中で葛藤していること



秋冬に向けて、ショートブーツを新調することにしたあなた。さて、何色のブーツを買いますか？

ブラウンのブーツ

変化と現状維持の狭間で葛藤

今のあなたは、変わりたい気持ちと、安心感のある現状を維持したいという気持ちの狭間にいるようです。ブラウンは“ぬくもり”と“安定”を象徴する色。現在の人との関係性や居場所を大切にしながらも、実は少しだけ、違う世界にも飛び込んでみたいと思っているのかも。大きく動く勇気はなくても、何かを変えたいと思い始めたことで、あなたの物語は少しずつ変化していくはず。焦らずに、大切なものを守りながら一歩ずつ進んでみるといいでしょう。

今のあなたは、変わりたい気持ちと、安心感のある現状を維持したいという気持ちの狭間にいるようです。ブラウンは“ぬくもり”と“安定”を象徴する色。現在の人との関係性や居場所を大切にしながらも、実は少しだけ、違う世界にも飛び込んでみたいと思っているのかも。大きく動く勇気はなくても、何かを変えたいと思い始めたことで、あなたの物語は少しずつ変化していくはず。焦らずに、大切なものを守りながら一歩ずつ進んでみるといいでしょう。

グレーのブーツ

答えの出ない問いとの葛藤

今のあなたは、心の中に「答えの出ない問い」を抱えている様子。グレーは、白でも黒でもない“あいまいさ”を象徴する色。何が正しいのか、自分でもわからなくなって、つい様子見や保留を選んでしまい、そんな自分を心の奥底で「優柔不断」と責めているのかも。しかし、すぐに判断をしないことも、立派な“決断”のひとつなのです。今はあえて決めずに自分の感覚が熟すのを待っている時期だと考えて、立ち止まる勇気を恐れないでいてくださいね。



アイボリーのブーツ

自分の本音との葛藤

あなたは今、周囲にあわせて“良い人”を演じることに、少しだけ疲れているのかも。アイボリーは“優しさ”と“本音の封印”を意味する色。誰かの期待に応えようとするあまり、自分の本当の気持ちを置き去りにしているのかもしれません。でもね、そろそろ気づいているはず。「このままでいいの？」と。あなたは今、穏やかな表情の奥で、少しずつ“本当の自分”に還ろうとしています。どうかその変化を素直に受け止めてあげて。



ホワイトのブーツ