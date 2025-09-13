定年退職後の生活が思うようにいかず、経済的・心理的に孤立する高齢者は少なくありません。年金だけでは生活が成り立たず、家族との関係もすれ違いを生み、気づけば「帰る場所があっても戻れない」状況に追い込まれるケースも。本記事では、ある元教員の男性が“夜を交番で過ごした”出来事を通じて、見えにくい高齢者の孤独と制度の限界を考えます。

78歳元教員、“たった数時間”の迷子騒動

「すみません、帰る場所が分からなくて…」

東京都内のある交番に、深夜、ふらりと現れたのは78歳の男性・高村正人さん（仮名）でした。小さなリュックを背負い、上着の襟を握るようにして震えていたといいます。

通報もなく、事件性も見られなかったため、警察官が本人から話を聞きつつ、身元や家族を確認。やがて住所と名字から家族の連絡先が判明し、迎えを依頼することになりました。

しかし、電話口で対応したのは娘さん。彼女の返答は、意外なものでした。

「…ええ、父です。でも、ちょっと、すぐには迎えに行けません」

高村さんは、30年以上公立中学校で教鞭をとっていた元教員です。定年後は特に仕事を続けることなく、年金でのんびり暮らすつもりでした。

現在の収入は、厚生年金月18万円ほど。地方の一軒家を売却し、3年前に娘夫婦と同居するため東京に移り住んでいました。

「娘が声をかけてくれて、一緒に住むことになったんです。ありがたい話でしたよ。最初はね」

しかし、生活を共にするうちに、小さなすれ違いが積もっていきました。生活リズムの違い、孫への干渉、光熱費や食費の負担。高村さんは「口うるさい父」として扱われることが増え、次第に居場所を失っていったといいます。

当日、高村さんは近くの公園に散歩に出かけ、道に迷ってしまったとのこと。携帯電話を持たず、小銭しか入っていない財布だけを持っていたため、帰宅も連絡もできなくなり、交番に駆け込んだのでした。

「迎えに来るって言われたけど、なかなか来なくて…。そのうち、警察の方に『中で休んでいていいよ』と言われて…申し訳なくて仕方なかったです」

夜が明ける頃、ようやく娘さんが迎えに来たといいます。しかし、高村さんは複雑な表情でこう漏らしました。

「ありがたいけど…今さら、家に戻る資格なんてないよ」

増える「世帯内孤立」…家族がいても孤独

近年では、「家庭内ひきこもり」「世帯内孤立」といった現象も増加傾向にあります。とくに高齢者においては、自尊心の高さやプライドが障害となり、家族に頼ることができずに追い詰められるケースも少なくありません。

内閣府の調査でも、高齢者の孤独感や社会的つながりの希薄さが問題視されています。高村さんのように、家族がいるにもかかわらず、孤独感や疎外感を強く抱く高齢者は少なくないのが現状です。

一人暮らしの高齢者や、家族との関係が悪化している場合、自治体の「地域包括支援センター」や「高齢者見守り支援制度」などの窓口に相談することが可能です。

また、警察庁によると、認知症による行方不明者の届け出は年間で約1.8万人（2022年）に上り、交番に保護される高齢者も増加しています。

ただし今回の高村さんのように、「認知症ではないが社会的孤立にある高齢者」は制度の隙間に落ちやすく、本人も家族も支援を求めるきっかけを持ちにくいという課題があります。

高村さんは現在も娘夫婦と同居を続けていますが、関係は冷え込んだままだといいます。

「せめて、自分で住む場所を探して、娘には迷惑をかけたくない。でも、年金だけで暮らせるアパートなんて、そう簡単には見つからないですよね」

高齢者の貧困や孤立は、決して特別な話ではありません。家も家族もあるのに、心は寄る辺なく、行き場を失う人たちが確かに存在しています。