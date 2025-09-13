ÍÄ»ù¤ò½³¤ê³Û¤Ë¥±¥¬¤µ¤»¤ë¡¡¿·¾±»Ô¤ÎÃË(39¡Ë¤ò½ý³²ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá
¼«Âð¤ÇÆ±µï¤¹¤ëÍÄ»ù¤ò½³¤ê¡¢³Û¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¿·¾±»Ô¤ÎÃË(39)¤¬13ÆüÌ¤ÌÀ¡¢½ý³²ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ý³²ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿·¾±»Ô²¼¶âÂôÄ®¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË(39)¤Ç¤¹¡£
¿·¾±·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï11Æü¸á¸å11»þ30Ê¬¤´¤í¡¢¼«Âð¤ÇÆ±µï¤¹¤ëÍÄ»ù¤ò±¦Â¤Ç1²óÊ¢¤ò½³¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÍÄ»ù¤¬¶á¤¯¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤Ë³Û¤òÂÇ¤Á¡¢Á´¼£ÉÔ¾Ü¤Î±¦Á°³ÛÉôºÃÁÏ¤Î¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ÔÌò½ê¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ·Ù»¡¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÇÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£