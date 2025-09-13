久留米絣（かすり）をPRする久留米大の学生グループ「絣藍ドル・あいくる」が初のオリジナル曲「あいくるのキセキ」を制作し、ミュージックビデオ（MV）を公開した。久留米絣への思いを歌詞に込めた。15日に福岡県久留米市で開催するイベント「絣フェスタ」で披露する。

MVでは絣の衣装に身を包んだメンバーが、キャンパスや筑後川河川敷で歌い踊る。歌詞に「紡いで」「繋いで」という言葉を盛り込み、絣を未来に継承していく思いを込めた。織元を訪問した様子など過去の映像も取り入れ、活動の軌跡を表現している。

あいくるは同大法学部が主導し、2022年8月に発足。前田俊文教授によると2年前、メンバーから楽曲を制作したいと声が上がったが、ノウハウがなく実現できていなかった。

今年3月下旬、市内の芸能事務所と営業連携の覚書を結んだことをきっかけに、作曲家の紹介を受けた。メンバーは歌詞に盛り込みたい言葉や思いを考え、指導を受けてレコーディングやダンスにも挑戦した。

今年加入した鹿児島県出身の文学部1年、森遥佳さん（18）は「久留米に来て初めて、久留米絣を知った。良さを肌で感じたので、福岡だけでなく全国に広まってほしい」と話す。

MVはユーチューブで視聴できる。楽曲はアップルミュージックなどの主要音楽配信サービスで配信されている。

◇ ◇

「絣フェスタ2025」は15日午後1時半〜同5時、久留米市六ツ門町の久留米シティプラザ久留米座で開かれる。ファッションショーのほか、内村直尚学長らによる久留米絣の医学的効果についての講演、筑前琵琶や獅子舞とのコラボステージもある。入場無料。

（後藤希）