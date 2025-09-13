「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１３日、みどりスポーツパーク）

女子タイブレークが行われ、１８年平昌五輪銅メダル、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレは２５年日本選手権覇者のフォルティウスに２−７で敗れ、敗退が決定。３大会連続の五輪出場の可能性が消滅した。

試合後、スキップの藤沢は「う〜ん、そうですね。チームメートに対して感謝の気持ち、コーチ、（本橋）麻里ちゃんだったり、ファンの皆さんだったり、感謝の気持ちと申し訳ない気持ち」と、噛みしめた上で、「１エンドからフォルティウスさんが素晴らしかった」とライバルをたたえた。

大会前に語っていた「負けられない理由と勝つための理由」については、「ちょっとね。内緒です」と明かさず。ロコは１０月に来年の世界選手権の出場枠がかかるパンコンチネンタル選手権（米国）の日本代表に選出されており、「五輪の道はなくなってはしまったけど、勝って代表になったチームを日本として応援したい。私たちは今季、戦わせてもらえる機会を与えてもらっているので、この大会の反省を生かせるかどうかを試されていると思う」と、前を向いた。

１０年間、同じメンバーで戦い続けてきたミラクルチーム。ついに五輪代表の座を明け渡すことになった。試合後。４人で抱き合ったあと、スキップの藤沢五月と吉田知那美は３０秒以上抱き合い、涙が止まらず。吉田知は「さっちゃんありがとう」と語りかけ、藤沢は吉田知の胸でただただ涙に暮れた。吉田知は最後のシーンでの会話について「内緒です」と笑い、「ベストバディ」と藤沢に感謝。「カーリング選手として考えると五輪を逃したことは悔しい。人として考えるのであれば、今までソチ（北海道銀行で）、平昌、北京と五輪出場し続けたことしかなかったので、初めて、出れなかった経験をすることができた。負けるというのがどういうことかを生かしたい」をうなすいた。「４年後あるんで！五輪はいつでもあるので！！それほど悲観することはない。全然悲観することないな。さっちゃんはこの経験で強くなるなと思いますし、私も人間として成長したい」と、赤くなった瞳で前を向いた。