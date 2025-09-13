◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2025年9月12日 サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は12日（日本時間13日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場する。この日のジャイアンツの先発は、現役最多265勝右腕ジャスティン・バーランダー投手（42）でドジャース移籍後初対決。レジェンド右腕から4試合ぶりの49号に期待が集まる。

この日は試合前の時点で気温19度と肌寒く、グラウンド上で韓国出身のキム・ヘソンに日本語で「寒い」と“日本語レッスン”を行う場面もあった。キャッチボールを行った後は、走塁練習も実施。Tシャツが汗だくの状態でそのままフリー打撃中に走塁練習に入り、パヘス、T・ヘルナンデス、エドマンとともに打撃練習の打球に合わせてベースランニングを8分間行った。走塁練習は8日の本拠ロッキーズ戦前の打撃練習中にも行っていた。

バーランダーとの通算対戦成績は23打数5安打、打率.217、2本塁打3打点。エンゼルス時代の2023年8月11日以来2年ぶりの対戦となる。

この日からナ・リーグ西地区3位のジャイアンツ、同東地区首位のフィリーズとの勝負の10連戦に突入。10日に地区優勝マジック13が再点灯。昨年の9月26日よりも早い最短18日（同19日）の優勝へ、勝負の10連戦となる。