¡ÚÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û´ä°æÀéÎç¤È»³²¼ÈþÌ´Í¤¬14°Ì¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á
¡¡¡þÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥¯¥í¡¼¥¬¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¼Áª¼ê¸¢¡¡Âè2Æü¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¡¡ÊÆ¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¡¡TPC¥ê¥Ð¡¼¥º¡¦¥Ù¥ó¥É¡á6876¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢45°Ì¤«¤é½Ð¤¿´ä°æÀéÎç¡Ê23¡áHonda¡Ë¤¬66¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢26°Ì¤«¤é67¤Ç²ó¤Ã¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê24¡á²Ö²¦¡Ë¤È¤È¤â¤ËÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç14°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡70¤Ç²ó¤Ã¤¿ÃÝÅÄÎï±û¡Ê22¡á¥ä¥Þ¥¨¥°¥ë¡¼¥×HD¡Ë¤Ï5¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç31°Ì¡£µÈÅÄÍ¥Íø¡Ê25¡á¥¨¥×¥½¥ó¡Ë¤ÈÀ¾¶¿¿¿±û¡Ê23¡áÅçÄÅÀ½ºî½ê¡Ë¤Ï4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç42°Ì¡£¾¡¤ß¤Ê¤ß¡Ê27¡áÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ë¡¢Èª²¬Æà¼Ó¡Ê26¡á¥¢¥Ó¡¼¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤Ï3¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç51°Ì¡£¸Å¹¾ºÌ²Â¡Ê25¡áÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤Ï2¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç63°Ì¤Ç·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡´ä°æÌÀ°¦¡Ê23¡áHonda¡Ë¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Ç87°Ì¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê26¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç104°Ì¡¢À¾Â¼Í¥ºÚ¡Ê25¡á¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤ÈÇÏ¾ìºé´õ¡Ê20¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï2¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç117°Ì¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¡Ê24¡á¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡Ë¤Ï12¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç142°Ì¤È¤Ê¤êÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥Í¥Ã¥Æ¥£¡¦¥ï¥Ê¥»¥ó¡Ê21¡á¥¿¥¤¡Ë¤¬ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£