「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１３日、みどりスポーツパーク）

女子タイブレークが行われ、１８年平昌五輪銅メダル、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレは２５年日本選手権覇者のフォルティウスに２−７で敗れ、敗退が決定。３大会連続の五輪出場の可能性が消滅した。

負ければ３大会連続の五輪出場の可能性が消滅する一戦。８エンド制の短期決戦の中で、いきなり苦しい展開となった。不利な先攻の第１エンド、藤沢のラストショットが想定以上に強くなってしまうと、吉村に冷静に最終投を決められて３点を奪われた。第２エンドは厳しい展開を強いられたが、藤沢が最後のショットを何とかハウス中心に決めきって１点を死守した。１−３で迎えた第４エンドも最後の藤沢のショットが決まりきらず、フォルティウスに２点を奪われ、前半を１−５で折り返した。

しかし、後半も藤沢のショットが精度を欠き、第５エンドに２点スチールを許し、６点差とされ、万事休した。

試合後、メンバーで抱き合った後、藤沢と吉田知は３０秒以上抱き合って、涙を流した。吉田知が「さっちゃんありがとう」と語りかけ、藤沢は吉田知の胸でただただ涙に暮れた。

初日の２連勝から状況は一転。２日目はともに接戦を落としての２連敗で崖っぷちに追い込まれた。１次リーグ終了後に藤沢は「こんなもんですよね（笑）。試されてるなと今、みんなで話していて、タイブレークがあるだろうという気持ちでいようと。これはタイブレークだ！想定通りだ！と話してここまできました。無駄に崖っぷちに追い込まれてきたわけではない。その経験を生かしつつ、練習してきたことを信じて全員で１つのショットを決めきりたい。ここからロコ・ソラーレらしさをみせたい」と、笑いとばしていたが、真骨頂を見せることはできなかった。