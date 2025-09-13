¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè½ª·ë50Ç¯¤ÇÆÃÊÌÅ¸¡¡·ãÆ°¤ÎÎò»Ë¤òÈþ½Ñ¤Ç¤¿¤É¤ë¡¢Ê¡²¬
¡¡Ê¡²¬¥¢¥¸¥¢Èþ½Ñ´Û¡ÊÊ¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡Ë¤Ç¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè½ª·ë50Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌÅ¸¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢µ²±¤ÎÉ÷·Ê¡×¤¬13Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£19À¤µª¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿¢Ì±ÃÏ»þÂå¤«¤éÎäÀï²¼¤ÎÆîËÌÊ¬ÃÇ¡¢Ìó300Ëü¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÀïÁè¤ÎËö¤Î¹ñ²ÈÅý°ì¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¼Ò²ñ¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤ä¡¢º£¤â»Ä¤ëÀïÁè¤Î¿¼¤¤ÄÞº¯¤òÌó110ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¶á¸½ÂåÈþ½Ñ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¡£Ã´Åö³Ø·Ý°÷¤Î·¬¸¶¤Õ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥àºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤È¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÆÃÀß¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¶âÂô»Ô¤Î´ë¶È¤¬½¤Éü¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡¢¸¨³¨¤Îµð¾¢¥°¥¨¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£