¡Öº´ÅÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¡Ä¡×³ØÀ¸¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬³¤´ßÀ¶ÁÝ¡ªÉºÃå¤·¤¿¥´¥ß¤Ê¤É½¦¤¤½¸¤á¤ë ¿·³ã
¿·³ã¸©º´ÅÏ»Ô¤Î³¤´ß¤ÇÂç³Ø¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤¬À¶ÁÝ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î12Æü¡¢º´ÅÏ»Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Ê¾¡ÃÏ¡¦ÂçÌîµµ¤Î³¤´ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¶ÁÝ³èÆ°¡£
Âç³Ø¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤¬´Ä¶ÊÝ¸î¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë11Æü¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¸©¤ÎÆâ³°¤Î17¹»¤«¤é59¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´ÅÏ³¤¾åÊÝ°Â½ð¤Î½ð°÷¤Î¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤Æ¡¢ÉºÃå¤·¤¿¥´¥ß¤Ê¤É¤ò½¦¤¤½¸¤á¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¡£
¡ÚÆüËÜÂç³Ø3Ç¯¡¡¾¾ËÜ½Ö¤µ¤ó¡Û
¡Öº´ÅÏ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î´¶¤¸¤¿Ì¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤¹¤ë¤È¸À¤¦¤È¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×
¡Úº´ÅÏ³¤¾åÊÝ°Â½ð¡¡¾®È¨ÂÙÀ² ´Õ¼±´±¡Û
¡ÖÃí¼Í¿Ë¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¿ôÉºÃå¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£³¤´ß¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ï¼ê¤ò¿¨¤ì¤º¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Þ¤¿¤Ï·Ù»¡¤Ê¤É´Ø·¸µ¡´Ø¤Ë¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
¤³¤Î³èÆ°¤Ï14Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£