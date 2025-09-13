ÈïÇú3À¤¤Î½÷À¤é¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¹Ö±é¡Ä¸½ÃÏ¤Î³ØÀ¸¤é¤Ë¡ÈÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¡ÉÅÁ¤¨¤ë¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ê¤ÉÌó70¿Í»²²Ã
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç12Æü¡¢ÈïÇú3À¤¤Î½÷À¤é¤¬¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ÃÏ¤Î³ØÀ¸¤é¤ËÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¹Ö±é²ñ¤Ï¡¢À¤³¦150¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤Î³ØÀ¸¤é¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ñ¥ê¹ñºÝÂç³ØÅÔ»Ô¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ºê¸©¤Ç¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ê¿ÎÓÀéÆàËþ¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢¸¶ÇúÅê²¼Ä¾¸å¤ÎÄ¹ºê¤Ç°å»Õ¤È¤·¤ÆÈïÇú¤·¤Ê¤¬¤é¤âÉé½ý¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿ÁÄÉã¤ÎÂÀ×¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ÎÓÀéÆàËþ¤µ¤ó¡§
¸¶ÇúÅê²¼¸å¡¢³¹¤ÏÇÑÔÒ¤È²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÄÉã¼«¿È¤â¿©ÎÁ¤òÃµ¤¹¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÂ¿¤¯¤ÎÈï³²¼Ô¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ËèÆüÆ¯¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈïÇúÂÎ¸³ÅÁ¾µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¹Åç¸©¤Î°æ¾å¤Ä¤°¤ß¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë88ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÈïÇú¼Ô¤ÎÀîËÜ¾Ê»°¤µ¤ó¤«¤éÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤¿ÂÎ¸³¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾å¤Ä¤°¤ß¤µ¤ó¡§
¸¶Çú¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤Ò¤É¤¤º¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸¶Çú¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·ëº§¤ä»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡¢»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê¾ã³²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ê¤ÉÌó70¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢2¿Í¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¹Ö±é¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¸¶»ÒÇúÃÆ¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜ¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Èï³²¼Ô¤Î¶ì¤·¤ß¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤º¤Ï²ÈÂ²¡¢ÆÃ¤ËËå¤¿¤Á¤äÄï¤ËÏÃ¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤é¤Ï¿·¤·¤¤À¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¾Íè¤ÎÀ¤Âå¤äÍ§Ã£¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ÎÓ¤µ¤ó¤È°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¹Ö±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÈïÇú¤Î¾Ú¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£