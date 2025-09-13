ÈÓÅçÄ¾»Ò¤¬¹ðÇò¡ÖÈà»á¤Ë¤â¡Ä¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤È¤³¤È¤ó¿Ô¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
½÷Í¥ÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ê57¡Ë¤¬28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Õ¥¸¡ÖÈÓÅçÄ¾»Ò¤Îº£Ìë°ìÇÕ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬¡Ö¿Ô¤¯¤·¹¥¤¡×¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
º£²óÈÓÅç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥»ûÅç¿Ê¡Ê61¡Ë¤ÈÅìµþ¡¦Ä´ÉÛ¤Î±£¤ì²ÈÅª¤Êµï¼ò²°¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¤Û¤Ü½éÂÐÌÌ¤Î»ûÅç¤«¤é¡ÖÄ¾»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Ä¤Ä¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤Ë¥È¡¼¥¯¡£»ûÅç¤«¤é¡Ö²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦Êý¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¼«Ê¬¤¬¡£ÃË¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÈÓÅç¤Ï¡Ö·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤ë¤Î¤¬¡£¡È¿Ô¤¯¤·¹¥¤¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èà»á¤Ë¤â¡¢Í§Ã£¤Ë¤â¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¡¢¤È¤³¤È¤ó¿Ô¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬·ù¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
»ûÅç¤¬¡Ö·ë¹½¡¢»Ð¤µ¤ó½÷Ë¼¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤À¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÈÓÅç¤Ï¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÊÁê¼ê¤ò¡Ë¥À¥á¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£