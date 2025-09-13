ÅÏÊÕÈþÎ¤¡ÖËèÆü¤Ç¤âÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡×¡Ä40¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î¡È²Æ¥Ð¥ÆÂÐºö¡É¤ò¹ðÇò
½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00¡Ë¡£8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¸½ºßÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖÅÏÊÕÈþÎ¤ 40¼þÇ¯ BITTER¡ùSWEET ULTRA POP TOUR 2025¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÅÏÊÕÈþÎ¤¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡ª ÆÈ¼«¤Î²Æ¥Ð¥ÆÂÐºö¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡º£²Æ¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤Ï!?
½»µÈ¡§º£Æü¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤Ï¡È¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¡É¤ò¿©¤Ù¤Æ½ë¤µÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÅÏÊÕÈþÎ¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª ¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Á¡£
ÅÏÊÕ¡§¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
½»µÈ¡§¡Ê²Æ¥Ð¥ÆÂÐºö¤¬¡Ë¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç!?
ÅÏÊÕ¡§¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤º¤Ã¤È¥Ä¥¢¡¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í¤Ë²ñ¤¦¤È¤¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È±óÎ¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡Ê¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤¬¡Ë¥×¥ó¥×¥ó½¤¦¤Î¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£
½»µÈ¡§¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅÏÊÕ¡§ÌÀÆü¤Ï¿Í¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¥¨¥Ó¤Î¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¤ä¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Î¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¤Ê¤É¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½»µÈ¡§¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤ê¤â¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
½»µÈ¡§ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È¤«¤Ç¸µµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤Èº£Ç¯¤ÏËÜÅö¤Ë½ë¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
ÅÏÊÕ¡§º£Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤Î²Æ¤ÏËèÆü¤Ç¤âÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖÅÏÊÕÈþÎ¤ 40¼þÇ¯ BITTER¡ùSWEET ULTRA POP TOUR 2025¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç¡£
Íè½µ9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡Á¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ê·î¡ËÇÏ¤Î¹ü¡ÊËÙ¹þÂÙ¹Ô¤µ¤ó¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡¢¡Ê²Ð¡Ë¾®Ã«¼ÂÍ³¤µ¤ó¡¢¡Ê¿å¡ËÄ´À°Ãæ¡¢¡ÊÌÚ¡Ë¼®¤ì¤¤¤é¤µ¤ó¡¢¡Ê¶â¡Ë¼ãºÚ¤Þ¤ê¤¨¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635
½»µÈÈþµª¡¢ÅÏÊÕÈþÎ¤¤µ¤ó
