フリーアナウンサーの徳光和夫さんが１３日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。

番組では、優勝マジック１としていた阪神が７日、「ＪＥＲＡセ・リーグ」の広島戦で勝利し２０２３年以来、２年ぶり１１度目（１リーグ時代４度を含む）のリーグ優勝を決めたことを伝えた。

９０年の巨人の９月８日を上回る２リーグ制史上最速の日付けでのＶ決定。藤川球児監督は球団創設９０年で初めて新人監督として頂点に立った。チームは２年ぶり３度目の日本一に向け、１０月１５日からＣＳ最終ステージに臨む。

大の巨人ファンの徳光さんは「あまりにも阪神タイガースが見事な優勝を飾りました」と伝え「だいたい毎年、僕は大ぼらを吹くわけであります。といいますのは『今年の巨人の強さは８月の中旬にマジック。９月上旬には優勝だ』なんていう大ぼらを吹いておるんですけど」と明かすと「その大ぼらを実現しましたのが宿敵阪神というのが何とも悔しいわけです」とかみしめていた。

さらに巨人との比較を「阪神も巨人も戦力はあんまり僕は変わってないと思うんですよ。なのにこれほどまでに圧勝されるという…」と明かし「ただ、負け惜しみを言うんだったら１点差の試合が１４試合ぐらいありましたんで、実力はそんなに変わってないかなと思うわけであります」とコメントしていた。

その上で「藤川監督が見事な采配をした」と絶賛していた。