¸µFolder¡¦AKINA¡¢10ºÐÄ¹½÷¡õ0ºÐ¼¡½÷¤Î»ÐËå2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¿¤À¡¢¤¿¤À¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡¡É×¤Ï¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ
¡¡¸µFolder¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤ÎAKINA¡Ê40¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¡Ê10¡Ë¤È¼¡½÷¡Ê0¡Ë¤Î»ÐËå2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¿¤À¡¢¤¿¤À¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¤ÎºÊ¡¦AKINA¤¬¸ø³«¤·¤¿10ºÐÄ¹½÷¡õ0ºÐ¼¡½÷¤Î»ÐËå2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡AKINA¤Ï¡ÖÄ¹½÷¡¢¤ªÊÛÅöÁ´Éô¿©¤Ù¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¤Û¤Ã¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢²È¤Ç¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Î¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥½¥Õ¥¡¤ÇÍ·¤Ö2¿Í¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼¡½÷¤¬¥´¥í¥ó¤È¿²ÊÖ¤ê¤òÂÇ¤ÄÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¤¿¤À¡¢¤¿¤À¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡¢±«¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¤§¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡AKINA¤Ï2013Ç¯4·î¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¡Ê50¡Ë¤È·ëº§¡£15Ç¯8·î¤ËÄ¹½÷¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
