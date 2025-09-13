

イメージ（写真：terumin K / PIXTA）

今年の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は横浜流星さんが主演を務めます。今回は松平定信は天明の大飢饉に際してどう振る舞ったかを解説します。

天明の大飢饉が発生

天明2年（1782）の春、後に徳川幕府の老中となる松平定信は、飲食もしがたい状態となっていました。何が要因かは不明ですが、口中が腫れてしまったからです。医者に診せても、なかなか治らず。ついに、顎の辺りの腫れ物を切ったところ、膿水が多く出たとのこと。その年の1月から8月まで、定信は腫れ物に悩まされて、書物もろくに読めなかったそうです。

明けて、天明3年（1783）は、春は雨はほとんど降りませんでしたが、4月以降は雨が降り続き、それは8月・9月頃まで続きました。

太陽が顔をのぞかせず、曇りの日が多かったので、朝顔のつるも伸びない状態でした。こうしたありさまに、誰もが心配になったようです。そうした中、7月に浅間山が噴火。江戸にも灰が降り、それにより日は陰ります。灰が降った山は、雪が降り積もっているかのように見えたとのこと。これが有名な天明の大噴火です。

定信の養父で白河藩主の松平定邦は、8月末に江戸に参勤しますが、白河藩も「凶年」（農作物の実りの悪い年）でした（火山灰が日光を妨げて、天候不順が加速し、いわゆる天明の大飢饉が発生したとも言われています）。

飢饉が発生するなどとは思いもよらず、白河城下にはコメの蓄えはありませんでした。また、家中では酒を好む風潮があり、コメは売られていました。城下でもそのような状態でしたので、城外はなおさら、ひどいありさま。

同年、定邦は養子の定信に家督を譲るつもりでしたが、凶年に譲るのもいかがかと思い、逡巡していたようです。そうしたとき、定邦がいる江戸に赴いたのが、白河藩の家老・吉村又右衛門でした。

吉村は定邦に「この凶年に人々は恐々としております。定信様に家督を譲れば、人々は安堵するでしょう。家督をお譲りになるのは、このときをおいて他にありません」と直訴。

これにより、定信への家督譲渡が決定したと『宇下人言』（定信の自叙伝）は記しています。天明3年（1783）10月、定信は白河藩主となるのです。

家督を継いだ日、家老に告げたこと

家督を継いだその日、定信は家老を呼んで、次のように申し渡しました。

「凶年は珍しいことではない。今までなかったことは幸いである。よって、驚くことではない。凶には凶の備えをなすのがよい。このときに乗じて、倹約・質素の道を教えて、磐石の固めとする」と。

翌日には、江戸にいる家臣をすべて書院に呼び、定信は「倹約・質素は我を手本とせよ」と告げるのでした。

それからというもの、定信の膳は減り朝夕「一汁一菜」、昼「一汁二菜」となります。そして、自ら綿服を着たのです。

家中へ与えるコメが良くないと聞けば、コメと臼を取り寄せて、庭でつかせることもありました。

定信は藩主となって以降、常に「政事」（政治）のことを考え続けてきたといいます。藩の要職にある者と議論し、食事の間でさえも政治のことを忘れませんでした。夜寝るときも、すぐには就寝せず、深夜まで起きて、政治のことをあれこれと考えていたのです。定信は「ただ国安（やす）かれ」（国が安泰であれ）ということを思い続けたのです。

翌年（1784年）の春には飢饉はしのぎがたいという話があったので、乾葉や干魚を用意して、江戸から白河に送ります。

天明4年（1784）6月、定信は江戸から白河に下ります。凶年であるので、装いはすこぶる簡素にしたそうです。しかし「具足櫃」（具足を納める櫃）だけは2つ用意し、持参したとのこと（それまで、具足櫃は1つだけでした）。なぜか。1つだけだと武備が薄いと定信が感じたからです。倹約の最中だからといって武備を欠くことはしないという定信の精神を示したのです。

定信は国元（白河）には、多くの女性を連れて行かず「老女」1人を連れて行きました。人々はこの事を「若いのに、召し使いの女性を多く連れて行かないのはどうなのだろう」と不思議がったようですが、定信に言わせるとそれは「一つの慎み」でした。

このような時節に、婦女をたくさん連れて国元に参るのもいかがなものかと定信は考えたのです。

白河に多くの女性を連れて行かなかったワケ

天明4年（1784）、定信は側室を病で亡くしています（定信の正室は、松平定邦の娘でした）。同年4月頃より病んでいたようですが、療養の甲斐なく、亡くなってしまうのです。

定信の自叙伝『宇下人言』には、その側室を定信が「いと愛したりければ」との言葉が出てきます。とても愛していたとの意味です。愛していた女性が亡くなったことで、定信は憂い悲しんだといいます。

飢饉に備えて、自ら率先して質素倹約の手本を示した定信。多くの婦女を白河に連れて行かないことで、苦難に直面する人々の気持ちに寄り添った定信。定信は率先垂範の指導者だったのです。

（濱田 浩一郎 ： 歴史学者、作家、評論家）