¥¥¹¥ß¡¼¡¡¥Õ¥§¥ë¥à¤Î¹âÈ¯¿§¡õÇ¨¤ì¥Ä¥ä»Å¾å¤²¤Î¥Á¥Ã¥×°ìÂÎ·¿¥¢¥¤¥«¥é¡¼¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£·ì¿§´¶¤Î¤¢¤ëÀÖ¤ß¥Ö¥é¥¦¥ó¤â¿·¿§¤È¤·¤ÆÃç´ÖÆþ¤ê
°ËÀªÈ¾¤Ï9·î17Æü¡¢¡Ö¥¥¹¥ß¡¼¡¡¥Õ¥§¥ë¥à¡¡¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Á¥Ã¥×¥¢¥¤¥«¥é¡¼N¡¡¿·¿§1¿§¡¡Á´4¿§¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
3¼ï¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤ÇÇ¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä´¶¤ò³ð¤¨¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Á¥Ã¥×¥¢¥¤¥«¥é¡¼¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡õÍÆ´ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÜ¤â¤È¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê·ì¿§´¶¤òÍ¿¤¨¤ëÈ©¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÉ¤¤¡Ö¥â¥«¥Ô¥ó¥¯¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¥¹¥Õ¥ì½èÊý¤ÇÊ´Éâ¤¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤ËÌ©Ãå¡£¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç´ÊÃ±¤ËÈþ¤·¤¤¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥Ã¥×¤Ç¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤ÇÇ¨¤ì¥Ä¥ä»Å¾å¤²
¡ü¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡õÍÆ´ï¤¬·Ú¤ä¤«¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª
¡üÀÖ¤ß¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¿·¿§¡Ö05¡¡¥â¥«¥Ô¥ó¥¯¡×
¡üÇ¨¤ì¥Ä¥ä¡õ¥È¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÌÜ¤â¤È¤Ë
3¼ï¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¡¼¥ëÇÛ¹ç¤ÇÇ¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¤ò±é½Ð¡£Ç¯ÎðÌä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥È¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¤¬ÌÜ¤â¤È¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¸÷³È»¶¥Ñ¥¦¥À¡¼ÇÛ¹ç
¤¯¤¹¤ß¤¬¤Á¤ÊÌÜ¤â¤È¤òÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¡üÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¤¥Á¥Ã¥×°ìÂÎ·¿ÍÆ´ï
ÌÜ¤â¤È¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¹¥Ý¥ó¥¸¥Á¥Ã¥×¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤ÊÍÆ´ï¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ ¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¡ª¡¡¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¤¤é¤º¤Ç¥¥ì¥¤¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£
¡ü¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ÆÊ´Éâ¤¤·¤Ë¤¯¤¤¡¡¤·¤Ã¤È¤ê¥¹¥Õ¥ì½èÊý
´¥Áç¤·¤¬¤Á¤ÊÌÜ¤â¤È¤Ë¤â ¤·¤Ã¤È¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¡£¥á¥¤¥¯¤è¤ì¤òËÉ¤®¡¢¤¤é¤á¤¤È¥¥ì¥¤¤ÊÈ¯¿§¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤·¤Ã¤È¤ê¤¦¤ë¤ª¤¦ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬ÇÛ¹ç
¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¦¥³¥é¡¼¥²¥ó¡¦¥í¡¼¥ä¥ë¥¼¥ê¡¼¥¨¥¥¹︎¡¦¥«¥ß¥Ä¥ì¥¨¥¥¹
¡üÈé¥Õ»É·ã¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÈé¥Õ»É·ã¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ö¥¥¹¥ß¡¼¡¡¥Õ¥§¥ë¥à¡¡¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Á¥Ã¥×¥¢¥¤¥«¥é¡¼N¡×
¿·¿§1¿§¡¡Á´4¿§¡¡0.8g¡¡³Æ1,320±ß
2025Ç¯9·î17Æü¡¡Á´¹ñÈ¯Çä
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë