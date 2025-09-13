18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤Ë¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¡¡Èø²ÖÂô»Ô¤Î²ð¸î°÷¤ÎÃË(25)¤òÂáÊá¡Ê»³·Á¡¦Èø²ÖÂô½ð¡Ë
12Æü¡¢£±£¸ºÐÌ¤Ëþ¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é10Âå¾¯½÷¤Ë¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÈø²ÖÂô»Ô¤Î²ð¸î°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©ÀÄ¾¯Ç¯·òÁ´°éÀ®¾òÎã°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÈø²ÖÂô»Ô²£Ä®°ìÃúÌÜ¤Î²ð¸î°÷¤ÎÃË(25)¤Ç¤¹¡£
Èø²ÖÂô·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï12Æü¸áÁ°0»þÈ¾¤´¤í¡¢¼«Âð¤Ç¡¢¸©Æâºß½»¤Î10Âå¾¯½÷¤ËÂÐ¤·¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾¯½÷¤Î²ÈÂ²¤«¤é·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡££²¿Í¤ÏSNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£