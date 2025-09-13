¥ß¥Ë¥Þ¥ëÈþÍÆ²ÈÅÅ¡ÖSALONIA¡×¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤È¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç¥É¥ó¥¸ÂÄê¿§¡Ö¥³¥³¥¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡×
¡¡I-ne¤Ï9·î16Æü¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ëÈþÍÆ²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSALONIA¡Ê¥µ¥í¥Ë¥¢¡Ë¡×¤«¤é¡¢¹âµ¡Ç½¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥à¡¼¥¹¥·¥ã¥¤¥ó ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¡×¤È¡Ö¥¹¥à¡¼¥¹¥·¥ã¥¤¥ó¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡×¤Î¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤È¤Ê¤ë¥³¥³¥¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¡Ê°ìÉô¤ò½ü¤¯¡Ë¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥à¡¼¥¹¥·¥ã¥¤¥ó ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¡×¡Ö¥¹¥à¡¼¥¹¥·¥ã¥¤¥ó¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡×¤È¤â¤Ë1Ëü3200±ß¡£
¡¡¡Ö¥¹¥à¡¼¥¹¥·¥ã¥¤¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖSALONIA¡×½é¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥à¡¼¥¹¥·¥ã¥¤¥ó ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¡×¤Ï2023Ç¯¡¢¡Ö¥¹¥à¡¼¥¹¥·¥ã¥¤¥ó¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡×¤Ï2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥à¡¼¥¹¥·¥ã¥¤¥ó ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¡×¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î3¿§¡¢¡Ö¥¹¥à¡¼¥¹¥·¥ã¥¤¥ó¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡×¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î4¿§Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¡ÖSALONIA¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÂÄê¥«¥é¡¼¿Íµ¤Âè1°Ì¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¤Ï2023Ç¯¤ËÄêÈÖ²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤ë¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¸ÂÄê¤Î¥³¥³¥¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¡¢¤è¤ê¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¿¼¤á¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¤È¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¿Íµ¤1°Ì¤Î¡Ö¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¡×¤Ï2023Ç¯¤ËÄêÈÖ²½
