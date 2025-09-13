◇陸上 世界選手権東京大会 男女35キロ競歩（2025年9月13日 国立競技場発着）

男子35キロ競歩が行われ、19年ドーハ大会以来3大会ぶり出場の勝木隼人（34＝自衛隊体育学校）が2時間29分16秒で銅メダルを獲得した。川野将虎（26＝旭化成）は18位、丸尾知司（33＝愛知製鋼）は26位。日本勢が競歩でメダルを獲得するのは6大会連続となった。エバン・ダンフィー（34＝カナダ）が2時間28分222秒で金メダルに輝いた。

スタート直後の国立競技場内で先頭に立つと、終始先頭で引っ張る積極的なレースを展開。27キロ地点でスパートしたウルタド（エクアドル）、川野将虎（旭化成）に引き離されたが、そのウルタドが歩型違反のレッドカード3枚で、ペナルティゾーンで3分30秒待機に。トップに立った川野も27キロすぎにふらつき、立ち止まっておう吐する場面もあり、失速。最後まで粘り強く歩いた勝木が銅メダルに輝いた。

東京五輪にも出場した得意の50キロから距離変更に苦労しながらもスピード強化を徹底。今年3月の日本陸上選手権で日本歴代4位の2時間24分38秒で優勝し、久々の世界切符を得た。

「代表になったからといって浮かれたり、心構えが変わったりということもなく、今までと全く変わらない状態で過ごすことができている」と準備も抜かりなかった。

東海大時代に競歩を始め、一時はバイト生活しながら競技を続けてきた。経験豊富な34歳のベテランウォーカーは「東京での開催。普段通りに過ごすことができれば良い結果を出すことができる」と言った通りの歩きを見せた。