今すぐ近くの【ワークマン】に探しに行きたい！ 夏 → 秋に活躍しそう♡「980円トップス」

少しずつ秋の気配も感じる日、そろそろ長袖アイテムも準備しておきたいところ。気負わずガシガシ着られるアイテムなら【ワークマン】のトップスがおすすめ。形状保持や撥水加工など、ワークマンらしい機能性をそなえながら、980円というお手頃価格も見逃せないポイント。今回は色違いで揃えたくなりそうな優秀トップスをレポートします。

デイリーコーデの相棒にしたいシンプルロンT

【ワークマン】「レディースメンモリークルーネック」\980（税込）

型崩れしにくい形状保持素材を使用した、クルーネックの長袖トップス。ラグラン切り替えのデザインはスポーティなムードを感じさせます。両サイドにはポケットが付いていて、痒いところに手が届く仕様にも注目。カラバリはこの新色のテラコッタのほか、セージ、杢ベージュ、杢グレー、ブラックの5色展開です。

抜け感トップスで大人の魅力アップ

【ワークマン】「レディースサーバーバスクシャツ」\980（税込）

ボーダー柄が目を引くトップスは、シンプルコーデのアクセントにぴったり。程よくゆとりのあるボートネックで、ラフに着てもおしゃれな抜け感を演出できそう。暑さが残る時期には爽やかなマリンルックに、秋口にはジャケットを合わせたフレンチカジュアルもおすすめ。ボーダー柄3色のほか、無地も3色ラインナップ。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

Writer：licca.M