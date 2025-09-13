¥ä¥¯¥ë¥È¡¦µÜËÜ¾æ¤Ï¤Ê¤¼¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡ª¡©¼ã¾¾»á¡ÖºÇ¸å¤ËÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤¬¡Ä¡×
¡¡12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ¥ä¥¯¥ë¥È¡ÝDeNA¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¼ã¾¾ÊÙ»á¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦µÜËÜ¾æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡µÜËÜ¤Ï»î¹çÁ°¤Þ¤ÇÂÇÎ¨.265¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤â¡¢¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¤¡£¼Â¶·¤òÌ³¤á¤¿»³ÅÄÆ©¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¼ã¾¾»á¤â¡Ö¼«Ê¬¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±Ä´¡£
¡¡¼ã¾¾»á¤Ï¡Öº£¤Þ¤ÇÀîÃ¼¤¬ÂåÂÇ¤Î»þ¡¢ÀîÃ¼¤¬¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¸å¤ËÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¹Ô¤±¤ë¤Î¤¬µÜËÜ¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
