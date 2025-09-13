東京世界陸上が開幕

陸上の世界選手権東京大会が13日、国立競技場で開幕した。東京での開催は1991年以来、34年ぶり。最初の決勝種目、男子35キロ競歩で勝木隼人（自衛隊体育学校）が2時間29分16秒で、日本勢のメダル第1号となる銅メダルを獲得した。エバン・ダンフィー（カナダ）が金メダル、カイオ・ボンフィム（ブラジル）が銀メダルだった。

日本勢のメダル1号は勝木だった。50キロで出場した19年ドーハ大会は27位、21年東京五輪は30位。悔しい思いをしてきた34歳が、34年ぶり東京開催の夢舞台で死力を尽くした。

序盤から川野将虎とともに積極的なレースを展開。10キロ付近では日本勢の2人が集団を引っ張った。中盤からはウルタード（エクアドル）を含めた3人のトップ争いとなった。

27キロあたりでウルタード、川野についていけなくなったが、ウルタードは警告3枚で3分30秒の待機を強いられ、優勝争いから脱落した。

ダンフィー（カナダ）やボンフィム（ブラジル）に抜かれた勝木だが、終盤に川野を抜いてメダル圏内に浮上。波乱のレースで死力を尽くし、国立競技場のゴールにたどり着いた。

レース後、勝木は「本当は優勝したかったんですけど、強かったですね。世界のトップ選手は。僕が想像していた以上に強かった」と脱帽しながら「最低限、メダルは獲れたので、ちょっとでも日本チームの追い風になったらと思います」と安堵した。



（THE ANSWER編集部）