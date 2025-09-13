汚れた体をキレイにするため、次々とシャンプーされていく子猫たち。シャンプー後のご褒美には、子猫が大好きなものを用意してあげていたのだそう。この投稿は2.1万回以上も再生され、「ミルクいっぱい飲んで大きくなってね」「お風呂タイムで最高に可愛い姿を見せてくれてありがとう！」とのコメントが集まっています。

【動画：『汚れていた3匹の子猫』をシャンプーすると…】

シャンプーをする子猫

Youtubeアカウント「【子猫のミルボラ】ねこであ ★nekodea」さまに登場した、3匹の子猫たち。体が汚れていたので、チャンネル主さんはシャンプーをしてあげることにしたのだとか。

1匹目のぷんとちゃんは、体を洗われ始めた直後は何度も鳴いていたものの、しばらくすると慣れてきたのか、少し大人しくなったのだそう。体を洗った後の汚れた水は出汁のように濁っていたとのこと。

次々洗われていく子猫たち

ぷんとちゃんに続き、るーぷるちゃん、えんちゃんもシャンプーをしたのだとか。るーぷるちゃんは、洗われている途中で鳴いたり少し暴れていたとのこと。体が水で濡れるのが苦手なようです。

えんちゃんも、シャンプーが始まると元気に鳴き始めたそう。しかしお腹を天井に向けてヘソ天の状態で洗われると、少し落ち着いたのか、気持ちよさそうな表情をみせていたといいます。

シャンプー後のお楽しみ

お風呂上がりは、お楽しみのミルクの時間。哺乳瓶をしっかりと咥え、ごくごくと勢いよくミルクを飲んでいたのだとか。シャンプーを頑張った後のミルクは格別なのかもしれませんね。

子猫たちは、お腹がいっぱいになるまでミルクを飲むと、眠気が襲ってきたのか、うとうとしはじめたそうです。よく寝て、たくさんごはんを食べて、元気に大きくなってくださいね。

シャンプーをする子猫たちの様子は、Youtubeで2.1万回以上も再生され、「ぷんとちゃん、るーぷるちゃんとえんちゃん気持ち良さそうですね。かわいい～。ミルクいっぱい飲んで大きくなってね」「鳴き声がすごく可愛い」「子猫ちゃんたち、お風呂タイムで最高に可愛い姿を見せてくれてありがとう！ミルクと遊びを楽しんでね！」「やっぱりさすがのミルボラさんですね」といった声が寄せられています。

Youtubeアカウント「【子猫のミルボラ】ねこであ ★nekodea」さまには、ミルクボランティアをしているチャンネル主さんたちのところにきた子猫たちの日常の姿がたくさん投稿されています。

