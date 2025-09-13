±Ø¤Ç»æ¤ò¼ê¤ËÊòÁ³¤È¤¹¤ë¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡£¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡×Í§¿Í¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Ö¼Â¤Ï¡¢¡¢¡¢¡×°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤Ë
º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÈÍ§¿Í¤¬±Ø¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
±Ø¤Ç¡¢²¿¤ä¤éÉÔ°Â¤½¤¦¤Ê¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤ò¸«¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤ï¤ºÍ§¿Í¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
±Ø¤Ë¤¢¤ë¸ø½°ÅÅÏÃ¤ÎÁ°¤Ç
°ÊÁ°¡¢Í§¿Í¤È±Ø¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î±Ø¤Ï²þ»¥¤ò½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ë¸ø½°ÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸ø½°ÅÅÏÃ¤ÎÁ°¤Ë80ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤ÏÊÒ¼ê¤Ë¥á¥âÍÑ»æ¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê»æ¤ò»ý¤Á¡¢ÉÔ°Â¤½¤¦¤Ê´é¤Ä¤¤ÇÊÕ¤ê¤ò¤¤ç¤í¤¤ç¤í¤È¸«ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤¢¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡Ä¡Ä¡×¤ÈÍ§¿Í¡£¡Ö½õ¤±¤ÆÍß¤·¤½¤¦¤À¤Í¡×¤È»ä¤¬ÊÖ¤¹¤È¡¢Í§¿Í¤Ï¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÈÍ§¿Í¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ïº¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¤¤ä¡¢¼Â¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©³°¤«¤éÍè¤¿¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó
¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ÆÀÌ¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ï¤ë¤«±ó¤¯¤Î³¹¤«¤éÅÅ¼Ö¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤ÇÍè¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤Î¿ÆÀÌ¤È¤Ï²þ»¥¤Î³°¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ»¥¤¬Â¿¤¤±Ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î²þ»¥¤Ë¿ÆÀÌ¤¬¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤º½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃµ¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤ä¤é¡Ä¡ÄÂ¾¤Î¿ÆÀÌ¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¤ß¤ó¤Ê·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ï¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿»æ¤òº¹¤·½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»æ¤Ë¤Ï¡¢¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È¿ÆÀÌ¤ÎÌ¾Á°¤ÈÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµ¤¤¬Æ°Å¾¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÈÖ¹æ¤òÂÇ¤Á´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¦¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ë¡¢Í§¿Í¤Ï¡Ö»ä¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¿½¤·½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬Î»¾µ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Í§¿Í¤Ï¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬º¹¤·½Ð¤·¤¿¿ôËç¤Î10±ß¶Ì¤ò»È¤¤¡¢¸ø½°ÅÅÏÃ¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤«¤±»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤¦¤ä¤¯ÅÅÏÃ¤¬·Ò¤¬¤ë
»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÈÖ¹æ¤Ë¡¢¾å¤«¤é½ç¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Î±¼éÅÅ¤Ð¤«¤êÂ³¤¤Þ¤¹¡£
8·ïÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯·Ò¤¬¤êÍ§¿Í¤¬»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿Êý¤¬ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¿ÆÀÌ¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
»ä¤¿¤Á¤È¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤òÅÁ¤¨¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
20Ê¬¤Û¤É¤Ç¡¢Ìµ»ö¿ÆÀÌ¤ÎÊý¤¬ÅþÃå¤·¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¿ÆÀÌ¤ÎÊý¤Èµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¼Â´¶
Ìµ»ö¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬¿ÆÀÌ¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÈÍ§¿Í¤Ï°ì°Â¿´¡£
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤½¤â¤½¤âÂçÊÑ¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤êÏ¢Íí¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢»È¤¤´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¡£¤¢¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤âÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯8·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Junko.A
5ºÐ¡¢3ºÐ¡¢1ºÐ¤Î3¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£ÃÏÊý°Ü½»¤ä·ëº§¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î»Å»ö¡¢¤½¤·¤Æ3¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤â¤È¤â¤È¹¥¤¤Ç¡¢3¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¸å¤Ë¡¢¥é¥¤¥¿ー¤Î»Å»ö¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ä²ÈÂ²¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤«¤é¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸µ¤Ë¡¢¸È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æー¥Þ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ø¸þ¤±¤¿¾ðÊó¥Ö¥í¥°¤ò±¿±ÄÃæ¡£