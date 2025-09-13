µÆÀîÎç¡Ö¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×½÷Í¥¡õ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ë¡¡Íè·î£±£µÇ¯¤Ö¤ê½Ð±é±Ç²è¸ø³«
¡¡½÷Í¥¤ÎµÆÀîÎç¡Ê£´£·¡Ë¤¬±Ç²è¡Ö¼ï¤Þ¤¯Î¹¿Í¡ÁîÒ¡Ê¤â¤í¤ß¡Ë¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Á¡×¡Ê£±£°·î£±£°Æü¸ø³«¡¢¼Ä¸¶Å¯Íº´ÆÆÄ¡Ë¤Ç£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£ÅìÂçºß³ØÃæ¤Ë»Ï¤á¤¿·ÝÇ½³èÆ°¤âº£Ç¯¤Ç£²£·Ç¯¡£¸½ºß¤Ï£³»ù¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¡¢°é»ù¤È¤ÎÎ¾Î©¤ÇË»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¡¢ÌÜ»Ø¤¹Àè¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÀ¾¡¡¼îÍ§¡Ë
¡¡¸½ºß£¶¡¢£´¡¢£³ºÐ¤Î£³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¥Þ¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡££±£·Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤ËÎ¥º§¡£¸½ºß¤Ï¿ÆÂ²¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Àì¤é¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£³Ø¶È¤È·ÝÇ½³èÆ°¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤¿Âç³Ø»þÂå¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎË»¤·¤¤Æü¡¹¡£¡Ö¾ï¤ËµÞ¤¤¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤âÁáÊâ¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Û¤ÜÁö¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Öµ´¤´¤Ã¤³¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡Ø°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤â¤¦Á´Á³»Ò¤É¤â¤ÎÊý¤¬¡ÊÂ¤¬¡ËÂ®¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊì¿Æ¤Î´é¤â¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤Æ·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ê¡¢º£¤â¤½¤ÎÆ»¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡¢¤À¤¤¤ÖÀè¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Îº¢¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤ò´õË¾¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î°Õ»×¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö²¿¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÂº½Å¤·¤¿¤¤¡×¤ÈËÜ¿Í¤Ë¤æ¤À¤Í¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡Ä¹ÃË¤Ï¡¢Êì¤Î»Å»ö¤Ë¤â¾¯¤·¤º¤Äµ¤¤Å¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ò¤¿¤Þ¤¿¤ÞÌÜ¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¥Þ¥Þ¡¢£±Ìä¤·¤«Àµ²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¡¢½ã¿è¤Êµ¿Ìä¤È¤·¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÈÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¹¹ð¤È¤«Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤ì¡¢¥Þ¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¤Þ¤À¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¼ï¤Þ¤¯Î¹¿Í¡×¤Ï¡¢¡ÖÂç±ü¡×¡Ê£²£°£±£°Ç¯¸ø³«¡¢¶â»ÒÊ¸µª´ÆÆÄ¡Ë°ÊÍè¡¢£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è½Ð±é¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡Ö¤â¤¦¡ÊÆâÍÆ¤â¡Ë¤ï¤«¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡Êª¤Å¤¯¤ê¤È¤«¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ø¥Þ¥Þ¤Î»Å»ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸«¤»¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ï¤Þ¤¯Î¹¿Í¡×¤Ï¸ø³«¤Þ¤Ç£±¤«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò°ìÂÀè¤Ë¸«¤¿¤¬¡¢µ×¡¹¤Î±Ç²è¤È¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¢¤Î»þ¤Î¤¢¤Î±éµ»¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¤È¤«¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËË×Æþ¤·¤Æ¤ß¤ë´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦°ì²ó¸«¤Æ¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤òÃ±½ã¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ø³«¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¹·î¤ËÆþ¤ê¡¢¥í¥±ÃÏ¡¦Ã¸Ï©Åç¤Î¤¢¤ë´ØÀ¾ÃÏÊý¤Ç£Ð£Ò³èÆ°¤â³«»Ï¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ç±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹â»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×£Ì£É£Î£Å¤Ç¡Ö±Ç²è³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¼ò¤ò°¦¤¹¤ëÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î´±Î½¤ò±é¤¸¤¿¡£±ãÀÊ¤ÇÍø¤¼ò¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ò¤ÎÆÃÄ§¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÄ¹¥¼¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¡££±£°¼ïÎà¤Î¼ò¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤ë¤¬¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï¤ª¤Á¤ç¤³¤ÎÃæ¤ËÁ´¤ÆÆ±¤¸¿å¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Âç³Ø»þÂå¤«¤éÆüËÜ¼ò¹¥¤¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯°û¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦Ì£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÛÁüÎÏ¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ±é¤¸¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿©¤ÙÊª¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÌ¤Íè¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Âè°ì¼¡»º¶È¤ò±þ±ç¤¹¤ë±Ç²è¤Ï°ÕµÁ¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÂçºß³ØÃæ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë£²£·Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ë¤È¤Ï¡ÄÆþ¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£ºù°þÃæ¹â¡¢ÅìÂç¤È¡¢¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö¿ô³Ø¤ÎÊÙ¶¯¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾Íè²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿¦¶È¤¬¤¢¤ë¤«¤¹¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌ´¤âÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼õ¤±¿È¤Ç»Ï¤á¤¿·ÝÇ½³èÆ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö³ä¤È¤¹¤°¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦·è°Õ¤¬¤¹¤°¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£Âç³Ø»þÂå¤Ï³ØÀ¸À¸³è¤ÈÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Â´¶È¤·¤¿¤é°ìÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤Ç´èÄ¥¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡Âç³Øºß³ØÃæ¤Ï¡¢³Ø¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¤Ë¶ìÏ«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö»Å»ö¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Á´Éô¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¼ø¶È¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤ê½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿·úÃÛ³Ø²Ê¤Ç¤Ï£³¤«·î¤Ë£±²ó¤Û¤ÉÀß·×²ÝÂê¤¬½Ð¤¿¡£¡ÖÌÏ·¿¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¿ÞÌÌ¤ò¤«¤¤¤Æ¡£Å°Ìë¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ø¥Ó¡¼¤Ê²ÝÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»£±Æ¤Ç¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¡Ê²ÝÂê¤ò¡Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂ¿Ë»¤ÊÀÄ½Õ»þÂå¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡Â´¶È¸å¤Ï½÷Í¥¶È°Ê³°¤Ç¤â¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤ä¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£·ëº§¸å¡¢»Å»ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂ¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤«¤ä¤á¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â¡Ö»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤«¤é¤º¤Ã¤È³Ø¤Ó¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¸µµ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÈë¤±¤Ä¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡×¤È°ÕÍß¡£½êÂ°»öÌ³½ê¡¦¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀèÇÚ¡¦ÁðÅ«¸÷»Ò¡Ê£¹£±¡Ë¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ö¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±éµ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ÎºÐ¡Ê¤È¤·¡Ë¡¢¤½¤ÎºÐ¤Ç¤Ç¤¤ëÌò¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÆ±¤¸ÂæËÜ¤Ç¤âÆÉ¤ßÊý¡¢´¶¤¸Êý¡¢É½¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£ÊÊ¤Î¤¢¤ëÌò¤È¤«¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÌò¤È¤«¡¢°Ìò¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ìò¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡µÆÀî¡¡Îç¡Ê¤¤¯¤«¤ï¡¦¤ì¤¤¡Ë£±£¹£·£¸Ç¯£²·î£²£¸Æü¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡££´£·ºÐ¡£ÅìÂç¹©³ØÉô·úÃÛ³Ø²ÊÂ´¡££¹£¸Ç¯¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡££²£°£°£±Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë¡¦¥Ç¥»¥×¥·¥ç¥ó¡½¶¦ÈÈ¼Ô¡½¡×¤Ë¼ç±é¤·±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££°£²¡Á£°£¹Ç¯¤Þ¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡×¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡££±£²¡Á£±£·Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤È¤¯¥À¥Í¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡££±£·Ç¯¤Ë¼Â¶È²È¤Î°¬ÅÄÍÀµ±¡Ê¤¢¤¤¿¡¦¤è¤·¤Æ¤ë¡Ë»á¤È·ëº§¡¢£²£´Ç¯£±£±·î¤ËÎ¥º§¡£