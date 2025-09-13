¡Ú£Î£Ð£Â¤¤ç¤¦¤Î¤ß¤É¤³¤í¡Û¶áËÜ¤¬µåÃÄ£²¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë£´ÅÙÌÜ¤Î£³£°ÅðÎÝ¤Ê¤ë¤«
¡¡¡ùµð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¡á²£Àî¡¢ºå¿À¡á¹â¶¶
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥»Í¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëºå¿À¤Ï£±£²Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Çµð¿Í¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¶áËÜ¤Ï£±£±Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Çº£µ¨£²£¹ÅÙÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡££³£°ÅðÎÝ¤ËÅþÃ£¤¹¤ì¤Ð£±£¹Ç¯¡Ê£³£¶ÅðÎÝ¡Ë¡¢£²£°Ç¯¡Ê£³£±ÅðÎÝ¡Ë¡¢£²£²Ç¯¡Ê£³£°ÅðÎÝ¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç£´ÅÙÌÜ¡£ºå¿À¤Ç£´ÅÙ°Ê¾å£³£°ÅðÎÝ°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤ÏÀÖÀ±·û¹¡Ê£°£±Ç¯¡á£³£¹ÅðÎÝ¡¢£°£³Ç¯¡á£¶£±ÅðÎÝ¡¢£°£´Ç¯¡á£¶£´ÅðÎÝ¡¢£°£µÇ¯¡á£¶£°ÅðÎÝ¡¢£°£¶Ç¯¡á£³£µÅðÎÝ¡¢£°£¸Ç¯¡á£´£±ÅðÎÝ¡¢£°£¹Ç¯¡á£³£±ÅðÎÝ¡Ë¤Î£·ÅÙ°ÊÍè£²¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½ºßÄÌ»»£±£¹£·ÅðÎÝ¡££²£°£°ÅðÎÝ¤Þ¤Ç¤¢¤È£³¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅþÃ£¤¹¤ì¤Ðº£Ç¯Ã£À®¤·¤¿¼þÅì¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë°ÊÍè£¸£±¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ê¤½¤ÎÂ¾¤Î¥«¡¼¥É¡Ë
¡¡¡ù¥ä¥¯¥ë¥È¡½£Ä£å£Î£Á¡Ê£±£¸¡§£²£°¡¦¿ÀµÜ¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡á»³Ìî¡¢£Ä£å£Î£Á¡áÃÝÅÄ
¡¡¡ù¹Åç¡½ÃæÆü¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¹Åç¡á¾ï¹¡¢ÃæÆü¡á¹â¶¶¹¨
¡¡¡ùÆüËÜ¥Ï¥à¡½À¾Éð¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡ËÆüËÜ¥Ï¥à¡á²ÃÆ£µ®¡¢À¾Éð¡áÅÏÊÕ
¡¡¡ù³ÚÅ·¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë³ÚÅ·¡áÁñ»Ê¡¢¥í¥Ã¥Æ¡á¥µ¥â¥ó¥º
¡¡¡ù¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê£±£¸¡§£°£°¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡á¶åÎ¤¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡á¾åÂô
¢¨ÂÐÀï¥«¡¼¥É¡Ê³«»Ï»þ¹ï¡¦µå¾ì¡ËÍ½¹ðÀèÈ¯¤Î½ç