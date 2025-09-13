テレビ朝日系ドラマ「奪い愛、真夏」（金曜・後１１時１５分）最終回が１２日に放送され、女優・かたせ梨乃（６８）にネットが沸いた。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

森の工房でふたたび落ち合い、禁断の愛を貫き通すことを誓い合った海野真夏（松本まりか）と空知時夢（安田顕）。しかし、手錠で拘束していたはずの時夢がいないことに気づいた妻・空知未来（高橋メアリージュン）が、真夏から奪った時計の力を使ってタイムリープ！ こっそり工房へ向かおうとする時夢の前に立ちはだかり、以前よりも厳重にアトリエに監禁してしまう。

一方、真夏は時夢を探し、未来のアトリエへ。ところが…その背後に、ナイフを手にした未来が接近！ ２人は壮絶な揉み合いとなり…。

ちょうどその頃、かつて週刊誌の記者だった真夏に不倫をスクープされ、すべてを失った元議員・咲川冬子（かたせ梨乃）は、虎視眈々と復讐の機会を狙っていた。咲川はボロボロの姿で真夏の前に現れ、「あたしもずっと付け回してたんだよ。週刊誌時代のあなたみたいにね」と言い、「自分も不倫してるらしいね？そこの社長と２人でいるってころは。よかったね、略奪愛成功ってやつだ。あたしはすべて失った。全部あんたのせい！」と絶叫しながら、刃物を取り出して襲いかかった。

時夢が刺されたかと思いきや…。刃物は、突然現れた海野真夏の元部下・日熊元也（白濱亜嵐）の腹部に。元也は亡くなった。

ネットは、ボロボロのかたせ梨乃の姿に衝撃。「かたせ梨乃さんが引きずられて警備に連れていかれるってすごいなぁ」「大御所かたせ梨乃様が…ｗ」「ホームレスのかたせ梨乃が引きずられていく図笑 なんなんだよこれ」「かたせ梨乃さん、ちょっと面白かった。ずるずる引きひきずられてった」「かたせ梨乃が引きずられたのがおもろくて元也とのシーン何も話入ってこなかったｗｗｗ」と騒然となった。