カーリングのミラノ・コルティナ五輪最終予選（１２月・カナダ）への出場チームを決める日本代表決定戦は１３日、北海道稚内市みどりスポーツパークで決定戦進出を懸けた女子のタイブレイクが行われ、１次リーグ２位のフォルティウスが同３位のロコ・ソラーレに７―２で勝利した。

フォルティウスは代表決定戦で同１位のＳＣ軽井沢クと対戦する。五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは、来年の五輪出場への道が絶たれた。

フォルティウスに大量リード許す完敗

ロコ・ソラーレは相手の精度の高いショットに苦しめられ、大量リードを許す完敗だった。第１エンドから３失点。すぐに１点は返したが、スキップ藤沢が最後の１投でハウス中心に寄せきれないミスも出た。立て続けに複数点を奪われ、最終第８エンドを待たずに負けを認めた。ミラノ・コルティナ五輪への道が絶たれ、試合後に藤沢と吉田知は抱き合って涙。吉田知は「４年間、準備を続けてこのチームでプレーすることを諦めなかった私たちを褒めたい」と振り返り、藤沢は「納得の負け。みんなでゆっくりと次のことを考えたい」と語った。