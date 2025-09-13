Netflix『グラスハート』劇中バンドTENBLANKのデビュー作『Glass Heart』アナログ盤で発売決定
Netflixで配信中のドラマ『グラスハート』に登場する劇中バンド・TENBLANKのデビューアルバム『Glass Heart』が、アナログレコードとして11月19日に完全生産限定でリリースされることが決定した。
【動画】TENBLANK「Glass Heart」ミュージックビデオ
TENBLANKは、佐藤健演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎優（※崎＝たつさき）演じる大学生ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、志尊淳演じる音楽マニアのピアニスト・坂本一至の4人によるロックバンド。アルバム『Glass Heart』は、ドラマの配信開始日である7月31日にデジタル配信され、翌8月1日にCDとしてもリリースされた。
同作には野田洋次郎（RADWIMPS）やYaffleらが参加し注目を集め、CDはオリコン週間アルバムランキングで4位を記録。アジア各国でもランキングを席巻し、グローバルでも大きな話題を呼んでいる。
今回発売されるアナログ盤には、SIDE Aには「MATRIX」「旋律と結晶」「約束のうた」「Lucky Me」「シトラス」、SIDE Bには「PLAY OUT LOUD」「Chasing Blurry Lines」「君とうたう歌 (feat. 櫻井ユキノ)」「永遠前夜」「Glass Heart」の全10曲を収録する。価格は5500円。アナログならではの温かみあるサウンドと質感で、TENBLANKの音楽を新たに体感できる一枚となっている。
