¡Ö¹¬¤»¤ò±¿¤ÖÄ»¡×¥³¥¦¥Î¥È¥ê¤ÎÈË¿£¤ËÌ©Ãå¡¡²á¹ó¤Ê´Ä¶­À¸¤­È´¤­2±©ÁãÎ©¤Á¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÍ­»Ö¤¬¸òÂå¤Ç¸«¼é¤ê¡¡º´²ì¡¦ÇòÀÐÄ®

¥Ò¥Ê¤¬Áã¤«¤é´é¤ò½Ð¤·¤¿¡£¿ÆÄ»¤ÎÂ¸µ¤Ë¥Ò¥Ê¤¬3±©¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡Ö¹¬¤»¤ò±¿¤ÖÄ»¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³¥¦¥Î¥È¥ê¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚ¤Î»Þ¡£»Ò°é¤Æ´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ËÊ³Æ®Ãæ¤À¡£
¼Â¤Ï4·î¤Ë°ìÅÙ¡¢¥Ò¥Ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¨¥µÉÔÂ¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤ÇÁ´ÌÇ¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤¤é¤á¤º¡¢º£Ç¯2ÅÙÌÜ¤Î»ºÍñ¤Ç3±©¤Î¥Ò¥Ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢»Ò°é¤ÆºÆÄ©Àï¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥Ò¥Ê¤òÁÀ¤¦Å·Å¨¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥«¥é¥¹¤À¡£4Ç¯Á°¤Ë½é¤á¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ò¥Ê¤ÏÁ´¤Æ¥«¥é¥¹¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜÌîÄ»¤Î²ñ¡×¡Ö¤·¤í¤¤¤·¥³¥¦¥Î¥È¥ê¤Î²ñ¡×¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¤ÎÍ»Ö¤Ê¤É¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Ìó10¿Í¤¬¡¢ÌëÌÀ¤±¤«¤éÆüË×¤Þ¤Ç¸òÂå¤ÇÁÐ´ã¶À¤ò¤Î¤¾¤Â³¤±¤¿¡£
¡¼¡¼¥«¥é¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©
ÆüËÜÌîÄ»¤Î²ñ¡¦µÜ¸¶ÌÀ¹¬¤µ¤ó¡§
¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Áã¤Î²¼¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤¤¤¿¤¤¤½¤ì¤ÇÆ¨¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ä¡£
¶å½£¤Ç¥³¥¦¥Î¥È¥ê¤¬ÈË¿£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇòÀÐÄ®¤À¤±
¤½¤Î¸å¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿2±©¤Ï¡¢ÃÂÀ¸¤«¤éÌó2¥«·î¤Ç¡¢¿ÆÄ»¤ÈÆ±¤¸Âç¤¤µ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ8·î²¼½Ü¡¢ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À»þ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËË¬¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Ã¡ª¤¤¤Ã¤¿¡ª¤¤¤Ã¤¿¡ª¡×
ÁãÎ©¤Á¤À¡£¶å½£¤Ç¡Ö¥³¥¦¥Î¥È¥ê¡×¤¬ÈË¿£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤³ÇòÀÐÄ®¤À¤±¡£
Ä®¤Ï¡¢º£¸å¡¢Ì¾Á°¤ò¸øÊç¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×9·î8ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë