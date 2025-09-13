

【質問】

子育てに一生懸命になるあまり、いつも自分のことは後回しにしてしまいます。「子どものために」と思って頑張っているのですが、最近疲れがたまって笑顔が減ったような気がします。

親である私がまず充実することが子どもにとって良いという話を聞いたことがありますが、本当でしょうか？ どうして親の充実が大切なのか、具体的にどんな効果があるのか教えてください。

（40代女性）

「子どもの幸せが一番」「子どものためなら何でもしたい」――これは多くの親御さんが抱く素直な気持ちでしょう。学校選び、習い事、友達関係、将来の進路。子どもにとって最善の環境を整えるため、親は日夜奔走し、自分のことは後回しにしがちです。

しかし、37年間教育現場に関わり、万単位の数の家庭を見てきた中で、筆者は一つの重大な事実に気づきました。それは、「親がまず充実していなければ、子どもを本当の意味で伸ばすことはできない」ということです。

これは決して親のエゴや単なる言い訳ではありません。心理学的な根拠に基づいた、子育ての本質に関わる重要な原則だったのです。

飛行機の酸素マスクが教えてくれる人生の真理

飛行機に乗ったことがある方なら、離陸前の安全説明を聞いたことがあると思います。その中で必ず説明されるのが、酸素マスクの使用方法です。

「機内の気圧が低下し酸素マスクが降りてきた場合、まずご自身のマスクを装着し、その後お子様のマスクをお着けください」

一見すると、この指示は親の本能に反するものに感じられるかもしれません。危険にさらされた子どもを最優先に助けたいと思うのは当然です。しかし、この指示には深い理由があります。

親が先に酸素不足で意識を失ってしまえば、結果として子どもを救うことができなくなるからです。自分の安全を確保してこそ、子どもを守ることができる――これは航空安全の鉄則です。

この「酸素マスクの法則」は、まさに子育ての縮図を表しています。親が心身ともに疲弊し、息切れしている状態では、継続的で質の高い子育てサポートを提供することは困難です。逆に、親が心身ともに充実し、エネルギーに満ちているときこそ、子どもは安心感を得て、本来の力を発揮できるのです。

親の充実が子どもに与える3つの大きな効果

では、具体的に親が充実していることが、子どもにどのような良い影響をもたらすのでしょうか。心理学や教育学の観点から、主に3つの重要な効果が確認されています。

1. 深い安心感と情緒の安定をもたらす

人間の感情は、想像以上に周囲に伝染します。これは心理学で「情動の伝染」と呼ばれる現象で、特に親子間では非常に強く作用します。

親が落ち着いて笑顔で日々過ごしていると、子どもは言葉で説明されなくても「この家は安全で、大人たちがしっかりと状況をコントロールしている」と感じ取ります。この無意識レベルでの安心感は、子どもの情緒安定の基盤となり、学習意欲や社会性の発達にも大きく影響します。いわゆる心理的安全性が確保できるようになります。

反対に、親が常にイライラしていたり、不安を抱えていたりすると、子どもも不安定になりやすく、本来持っている能力を十分に発揮できなくなってしまいます。

2. 人生のロールモデルとしての強力な影響

「背中を見て育つ」という言葉があるように、子どもは親の言葉よりも行動や生き様から多くのことを学びます。特に、親が何かに夢中になって取り組む姿、友人との豊かな交流、新しいことを学び続ける姿勢は、子どもに「人生は能動的に楽しむものだ」という強いメッセージを送ります。

親が自分の趣味や仕事に生き生きと取り組んでいる家庭の子どもは、将来に対しても前向きで、自分なりの目標を見つけやすい傾向があります。これは、親が「人生の楽しみ方」「努力の価値」「困難への向き合い方」を、身をもって示しているためです。

3. サポートの質的向上と持続性

心に余裕がある親は、子どもの話をじっくりと聞き、その子に本当に必要なサポートを冷静に判断できます。そして、余計な一言もありません。感情的になって叱りつけることも少なく、子どもの困りごとや悩みを受け止める心の容量も大きくなります。

また、長期的な視点で子育てを捉えることができるため、目先の小さな問題に一喜一憂せず、子どもの成長プロセス全体を見守る余裕も生まれます。これらすべてが、結果的に子どもの成長をより効果的にサポートすることにつながるのです。

「親が充実する」ための実践的4ステップ

理論は理解できても、「具体的にどうすれば充実できるの？」という疑問が湧くと思います。そこで、忙しい日々の中でも実践できる、4つのステップを詳しくご紹介しましょう。

【ステップ1】自分だけの時間を神聖視する

「自分の時間なんて取れない」という声をよく聞きますが、実は1日15分でも確保できれば大きな効果があります。もし15分もなければ、5分を3回に分けてもいいでしょう。重要なのは時間の長さではなく、「これは私のための時間」と意識することです。

早朝のコーヒータイム、お風呂でのリラックス時間、寝る前の読書、ウォーキングでの思索時間、通勤の行き帰りの時間など、どんな形でも構いません。その短い時間を通じて自分の内側と対話し、心のエネルギーを回復させるための時間と「決める」のです。

罪悪感を持つ必要はありません。この時間は、心に余裕を持つ親になるための投資なのです。

【ステップ2】人とのつながりを意識的に育む

子育て中は孤立しがちですが、人とのつながりは心の栄養源です。同じ立場の親同士、信頼できる友人、家族など、心を開ける相手との交流を大切にしましょう。筆者が全国ネットで主催している、カフェスタイル勉強会Mama Cafeのネットワークはそのような意味でつながりの輪が大きくなっています。

話したり、交流したりすることで気持ちが整理され、「自分だけが大変なのではない」という安心感も得られます。オンラインでのつながりも活用し、物理的な制約を超えてコミュニティを築くことも現代では重要な選択肢です。

【ステップ3】小さな達成感の積み重ねを習慣化する

大きな目標ばかりを追うと疲弊してしまいます。代わりに、日常の中の小さな成功を認める習慣を持つことをお勧めします。

「今日は子どもに心から笑顔でおはようと言えた」「新しいレシピに挑戦して美味しくできた」「部屋の一角をきれいに整理できた」など、どんな小さなことでも構いません。これらの積み重ねが、自己効力感を高め、充実感の源となります。子どもが自主的に動くようになる「子ども手帳」を私が開発し、全国3万人の子どもたちが使っていますが、子ども手帳ならぬ、「大人手帳」を使ってみるのもいいでしょう。タスクをざっくり書くのではなく、ステップごとに書いて、終わったら消し込み作業をする方法です。

例えば、料理では、何を作るか決定、食材を買う、下ごしらえ、調理、後片付けという一連の作業をこのように分解し、一つ終わったら消すという作業です。単純ですが、かなりの効果があります。おそらくざっくりでも、「ご飯作る」が手帳に書かれていることはないと思います。多くの人は手帳を備忘録として使っているので。もちろん、ご飯でなくても、別の項目を分解していっても構いません。自分が乗り気でない項目を分解するのです。すると、自分よくやっている！ と思えるようになります。

【ステップ4】完璧主義からの解放

「良い親でなければ」というプレッシャーは、充実感を奪う最大の敵です。完璧でなくても、子どもはちゃんと成長します。むしろ、失敗しても前向きにやり直す姿を見せることで、子どもは「失敗は怖くない」「再チャレンジすることは価値がある」ことを学びます。

親も人間です。感情的になることもあれば、疲れて十分なサポートができない日もあります。そんな自分を責めるのではなく、「今日は調子が悪かったけれど、明日はもう少しうまくできるだろう」と受け入れる姿勢が重要です。それぐらいが、人間らしくていいものです。短所を短所として認めたり、疲れていて今日は無理！ と言える人が自己肯定感が高い人です。無理をしない方が、周囲が動いてくれます。

親が輝くと、子どもはもっと輝く

子育ては短距離走ではなく長距離走です。0歳から成人まで、少なくとも20年近い長い道のりを走り続ける必要があります。

短期的には、自分を後回しにして子どもに全てを捧げることも可能かもしれません。しかし、それではいつかバテてしまい、後半戦で力尽きてしまう危険性が高いのです。仮に最後までもったとしても、そのときは親も歳をとっています。ですから、今を楽しむことを忘れないようにしてください。

特に思春期などの困難な時期には、親に相当なエネルギーが要求されます。その時になって「もう疲れ果てて何もできない」という状況では、子どものサポートが十分にできなくなってしまいます。

だからこそ、子育ての早い段階から「親自身の充実」を意識し、持続可能な子育てスタイルを確立することが重要なのです。

子育てという長い旅路において、親と子はまさに二人三脚のパートナーです。どちらか一方が疲れ切っていては、長く美しい道のりを共に歩き続けることはできません。飛行機の酸素マスクの教訓のように、まずは親が息を整え、しっかりと前方を見据える余裕を持つこと。その安定した状態でこそ、子どもに本当に必要な手を差し伸べることができるのです。



