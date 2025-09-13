½÷À¤Î¼«Âð¤Ë²¡¤·¤«¤±¥¹¥Èー¥«ー¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê76¡Ë¤òÂáÊá¡Ú¹áÀî¡Û
½÷À¤Î¼«Âð¤Ë²¡¤·¤«¤±¤Æ¥¹¥Èー¥«ー¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¹áÀî¸©¤µ¤Ì¤»Ô¤Î76ºÐ¤ÎÃË¤¬¤¤ç¤¦¡Ê13Æü¡ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Èー¥«ー¹Ô°ÙÅù¤Îµ¬À©Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤Ì¤»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê76¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¡¢º£·î¡Ê9·î¡Ë10Æü¤«¤é¤¤Î¤¦¡Ê12Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¹áÀî¸©Æâ¤Ë½»¤à½÷À¡Ê50¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÎø°¦´¶¾ð¤Ê¤É¤¬¤ß¤¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë±åº¨¤Î´¶¾ð¤ò½¼Â¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢½÷À¤Î¼«Âð¤Ë²¡¤·¤«¤±¤Æ¥¹¥Èー¥«ー¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£