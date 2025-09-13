°æ±º¿·¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤é¤ê¡ª´Ý¥á¥¬¥Í¤Ç¿·¥Ø¥¢ÈäÏª¡Ö¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤È¡ª¡×¡ÖNew¥Ø¥¢¡¼ÁÇÅ¨¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°æ±º¿·¡Ê50¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡°æ±º¤Ï¡Öº£±Æ¤ÎÃÇÊÒ¡×¤È¤·¶á±Æ¤òÅê¹Æ¡£
¡¡´Ý´ã¶À¤ò¤«¤±¡¢Á°È±¤òÃ»¤¯¥«¥Ã¥È¡£Á´ÂÎ¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤È´¢¤ê¾å¤²¤¿¿·¤·¤¤È±·¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖNew¥Ø¥¢¡¼¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¢¤é¡¢¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤È¡ª¡ªÁ°È±²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Î¿·¤µ¤ó¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÈ±Ã»¤¤¤Î¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¿ïÊ¬¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤Ë¡ªÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¿·Á¯¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£