タレントの三田寛子（59）が13日までに自身のインスタグラムを更新。息子で歌舞伎俳優の中村福之助（27）との親子ショットを披露した。

「二男の福之助と先日札幌競馬場へ」と書き出すと、場内での自身と福之助との親子ショットをアップ。

「#古川奈穂ちゃん 応援に 騎手育成学校時代の彼女を取材させて頂いたご縁もあり応援しています 札幌競馬場今年最終日で終了後に希望者はターフを歩けたんです 気持ちよかったでした」」と振り返った。

「前日は札幌についてすぐに向かったのが よつ葉 ホワイトコージー 夕食は息子と北海道のご馳走を」とも明かすと「帰り空港からは綺麗な満月が 今月の満月はアメリカの農事暦ではコーンムーン トウモロコシの収穫月 とも呼ばれるそう」とつづった。

三田の投稿に、フォロワーからは「福之助さんと仲良しで微笑ましいですね」「三田寛子さん、とっても素敵ですね！！」「最高の旅行でしたね」「2人旅いいですね お天気も良くて最高でしたね」「お母様お若くてカップルに見えます」といった反響が寄せられている。