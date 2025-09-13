◇カーリング ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦 第３日（１３日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）

女子タイブレークが行われ、１８年平昌五輪銅、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレは、今年の日本選手権優勝のフォルティウスと対戦し、２―７で敗れ、３大会連続となる２６年ミラノ・コルティナ五輪への道が閉ざされた。

３戦先勝の１次リーグは１１日の初日の２連勝から１２日の第２日にまさかの２連敗。３チームが２勝２敗で並び、ドローショットチャレンジでＳＣ軽井沢クラブが１位通過。ロコはフォルティウスとの８エンド（Ｅ）制の短期決戦に臨んだ。

不利な先行スタートの第１Ｅから苦しい展開で、いきなり３点を献上するビッグエンドを許した。１―７で臨んだ第６Ｅで１点にとどまったため相手の勝ちを認めて、ゲームを終えるコンシード。ライバルのフォルティウスに敗れた。敗戦後は円陣を組み、すがすがしい表情。その後、スキップの藤沢五月はサードの吉田知那美と抱き合うと、涙があふれた。

藤沢は「会場に駆けつけてくれたファンの皆さんに対して、感謝の気持ちと申し訳ない気持ちがありました」とファンを思うと、悔しさが込み上げた。そして「終始、１Ｅ目からフォルティウスさんのパフォーマンスが高かったので、私たちがどうこうというより、フォルティウスさんが素晴らしかったなと思います」とライバルをたたえた。

勝ったフォルティウスは、午後２時からＳＣ軽井沢クラブとの代表決定戦に臨む。１次リーグの勝敗を持ち越し、先に３勝を挙げれば、１２月の五輪最終予選への切符を手にする。