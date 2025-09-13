¡Ú²¤½£ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¾¾»³±Ñ¼ù¡¡64¤Ç»ÃÄê¼ó°ÌÉâ¾å
¡¡¡þ²¤½£ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡BMW¡¡PGAÁª¼ê¸¢¡¡Âè2Æü¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¡¡±Ñ¹ñ¡¡¥¦¥§¥ó¥È¥ï¡¼¥¹C¡á7267¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤Î»Ä¤ê¤ÈÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÆüË×¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡20°Ì¤«¤é½Ð¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê33¡áLEXUS¡Ë¤Ï2¥¤¡¼¥°¥ë¡¢5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î64¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»12¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë¿¤Ð¤·»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡·ËÀîÍ¿Í¡Ê26¡á¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¶¨²ñ¡Ë¤ÏÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤ò67¤Ç½ª¤¨¤¿¸å¡¢Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤ò73¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç»ÃÄê35°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÅç·¼ÂÀ¡Ê25¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï75¤ÈÍî¤È¤·¡¢ÄÌ»»7¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç»ÃÄê134°Ì¡£Í½ÁªÍî¤ÁÇ»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£