◆米女子プロゴルフツアー クローガー・クイーンシティー選手権 第２日（１２日、米オハイオ州ＴＰＣリバースベンド＝６８７６ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、２６位で出た山下美夢有（みゆう、花王）が６バーディー、１ボギーの６７と伸ばして通算８アンダーとし、トップと５打差の１４位で週末を迎える。

１４ホール中１３ホールでフェアウェーを捉えたこの日のラウンド。ホールアウト後に中継局ＷＯＷＯＷのインタビューに応じ、「今日も比較的ショットが安定していたし、バーディーパットも決めたいところで入れられたホールが多かったので、スコア作りができた」と振り返った。

「前半難しいピン位置で、下がぬれていたのでどれだけランするかとか難しかった。なんとか８番でバーディーを取れて、いい流れで後半回れた」。９番で５メートルのバーディーパットがカップ左に蹴られる場面がありながら、折り返してから４つ伸ばした。

１１番パー５ではボールに土がついた状態での難しいアプローチを３メートルに運び、沈めてバーディーを奪った。「しっかり打ちたい距離を打てているホールもある。そこは自信をもって明日からも頑張りたい。あとはもう少しマネジメントを考えながら、残り２日しっかり伸ばせるように頑張りたい」と笑顔で語った。