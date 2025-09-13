B′z、ZARD、WANDSを送り出した「ビーイングブーム」の仕掛け人が語る「ピークを作らない」プロデュース哲学

日本の音楽業界が最も輝いていた'90年代、ヒット曲を連発し社会現象を巻き起こした音楽事務所がある。その名は「ビーイング（現B ZONE)」、B'zのデビューやB.B.クィーンズ『おどるポンポコリン』のヒットを足がかりに、ZARDやWANDS、T-BOLANなど次々とビッグアーティストを世に送り出してきた。ビーイング創設者の名は長戸大幸、音楽史に名を刻むプロデューサー、そして「芸能界のドン」のひとりであることに疑いの余地はないが、その素顔を知る者はすくない。話題沸騰のノンフィクション・田崎健太著『ザ・芸能界 首領たちの告白』より、長戸への貴重なロングインタビューから「プロデュース哲学」をお届けしよう。

前回記事はこちら：B'zはデビュー直前まで「別の名前だった」…「芸能界のドン」本人が語った「ビーイング帝国」形成秘話

「ピークを作らない」という哲学

B.B.クィーンズなどの企画バンドを除き、長戸がプロデュースしたバンド、ユニットに共通することは、代表曲がないことだ。正確に言えば、代表曲となるほどの売り上げの曲は多数ある。しかし、一つではない。これは長戸の「ピークを作らない」という哲学に根ざしている。

「例えば、西城秀樹の『YMCA』。なんであそこまでヒットさせるのって思っていたんです。すでに彼は有名で人気歌手だった。YMCAが売れすぎると、そこがピークになって後は落ちるだけ。サザンオールスターズはそれを分かっている。だからライブで『TSUNAMI』を歌わないでしょ。大ヒット曲だから本当は歌わないとまずいんです。でも歌わないのは、必死で『TSUNAMI』を消しているように映る。B'zはコンサートでどの曲を歌ってもいいでしょ。これがなければ客が文句を言うという曲がない」

他にも長戸らしい哲学がある。

「ぼくがものすごくプロデュース量が多いのは、アマチュアばかりデビューさせているからです。普通はみんな力のあるプロを探しに行くでしょ。ぼくはプロを探しに行かない。誤解されるかもしれないけれど、歌をやっていますという10人に一人ぐらい上手いのがいる。その人に集中して練習させたら、上手くなる。ギタリストも同じ。他の仕事を辞めてギターだけやっておけっていえば上手くなる。誰もが最初はアマチュアなんだから」

「ぼくは15から22~23(歳)まで6つか7つのバンドを作りました。全部、バンドリーダー。なんでそんなに沢山のバンドを作ったかというと、メンバーがみんな引き抜かれる。当たり前ですよね。ぼくがいいなと思うメンバーを入れているから。そして、ぼくだけは引き抜かれなかった。それだけの力がなかったんですよ」

「自分がプロデュースしたバンドのうち幾つかも、ぼくが元々リーダーなんです。ぼくよりも格好良くて上手いボーカル、ギタリストたちを集めて、バンド名を決める。でも、リーダーがいたら、みんな鬱陶しいじゃないですか。だから、デビューする寸前に抜けるんです。あとは自分たちで頑張れって。それでまた次のバンドを作る。それを次から次へとやっていたら、こんな風になった」

書籍の内容を無料でもっと読む：バーニング・周防郁雄、B'zやBOØWYを生んだビーイング・長戸大幸の素顔…「芸能界のドン」のスクープ証言連発ノンフィクションの中身

B'zやBOØWYをプロデュース、芸能事務所「ビーイング」を創設して「J-POP全盛期」を作り上げた「芸能界のドン」の正体