「ナンバープレートにしたい」と思う鳥取県の地名ランキング！ 2位「米子市」、1位は？【2025年調査】
車に刻まれるナンバープレートの地名は、地域への誇りや愛着を映し出す特別な存在です。観光名所や歴史、文化を象徴する名前が選ばれると、その地に暮らす人や訪れる人の心を強く惹きつけます。
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜4日の期間、全国10〜60代の男女238人を対象に、ナンバープレートにしたい地名に関するアンケートを実施しました。
その中から、「ナンバープレートにしたい鳥取県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「シンプルながら地域らしさを感じさせる」（30代男性／新潟県）、「鳥取市の次に大きい都市だと思うので」（40代女性／京都府）、「鳥取県内ではやはり都会な方だと思うため」（20代男性／鳥取県）といった声が集まりました。
回答者からは「県の中心都市でわかりやすく、鳥取砂丘など観光名所のイメージもある」（20代男性／静岡県）、「鳥取県の中心都市名で都会的でかっこいいと思うから」（60代女性／愛知県）、「砂丘のイメージが強くて印象的で、かっこ良いから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※本ランキングは、「ナンバープレートにしたい」と思う地名について調査したものです。実際に現在ナンバープレートの地名として存在しているものと、存在していないものの両方を選択肢として用意しています
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜4日の期間、全国10〜60代の男女238人を対象に、ナンバープレートにしたい地名に関するアンケートを実施しました。
その中から、「ナンバープレートにしたい鳥取県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
2位：米子市／65票米子市は鳥取県西部にあり、中海と日本海に面した自然あふれる街です。背後には大山がそびえ、美しい景色が広がります。米子城跡や水鳥公園など、歴史と自然に触れられる場所も多く、山陰の経済や交通の拠点としても存在感があります。温泉や地元グルメも楽しみのひとつで、暮らしやすさと便利さが両立する街でもあります。
回答者からは「シンプルながら地域らしさを感じさせる」（30代男性／新潟県）、「鳥取市の次に大きい都市だと思うので」（40代女性／京都府）、「鳥取県内ではやはり都会な方だと思うため」（20代男性／鳥取県）といった声が集まりました。
1位：鳥取市／88票鳥取市は鳥取県の県庁所在地であり、日本最大級の砂丘・鳥取砂丘をはじめとする自然の絶景や、白兎神社、仁風閣など歴史的な名所が数多く点在しています。四季折々の景色が楽しめる久松山や賀露港など、観光資源も豊富で、県の顔としての存在感を放つ都市です。
回答者からは「県の中心都市でわかりやすく、鳥取砂丘など観光名所のイメージもある」（20代男性／静岡県）、「鳥取県の中心都市名で都会的でかっこいいと思うから」（60代女性／愛知県）、「砂丘のイメージが強くて印象的で、かっこ良いから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※本ランキングは、「ナンバープレートにしたい」と思う地名について調査したものです。実際に現在ナンバープレートの地名として存在しているものと、存在していないものの両方を選択肢として用意しています
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)