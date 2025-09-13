ラグビー・リーグワン2部の九州に所属するSO喜連航平（30）がアルツハイマー病の啓発活動を行っている。

兵庫県出身の喜連は4歳でラグビーを始め、大阪桐蔭高、近大で活躍し、NTTコミュニケーションズ（現1部浦安）に加入。1部の横浜を経て、昨季から九州でプロ選手としてプレーする。自身の中学時代、母の規子さんが若年性アルツハイマー病の診断を受けた。当時について「認めることで（病を）加速させるのでは」と受け入れられなかったという。しばらくして規子さんが介護施設に入所すると、会いに行くことができなかった。

現実と向き合う決心をして再会を果たしたのは大学4年時、NTTコミュニケーションズへの加入が決まった後だった。規子さんは寝たきりで会話もできない状態だったが、声をかけると笑ってくれたという。

「もっと早く会いに来ていれば…。なぜ素直に相手が喜ぶことをできなかったんだろう」

その後悔を胸に、2023年に一般社団法人「Joynt」を設立。アルツハイマー病の啓発活動を行ってきた。規子さんは昨年亡くなった。アルツハイマー病は治療薬がまだ存在しないとされており「治る病気になってほしい」との願いを込める。

（伊藤瀬里加）

◇ ◇

「世界アルツハイマーデー」に設定されている今月21日、喜連は東京都立川市でイベントに出演する。イベントは4回目で、経験に基づく自身の講演やビーチラグビー大会、バーベキューパーティーも行う。参加費やグッズの売り上げの一部を研究機関に寄付する。

■喜連の活動について

喜連が代表理事を務める「Joynt」では、理念に共感して支援する団体、協賛企業、飲食店を募集している。喜連による講演会依頼やイベント開催依頼も受け付けている。母の闘病中はラグビーが自身の心の支えとなってきた経験から「誰かしらの居場所になれたら」と、交流型スポーツイベント「おとなラグビーコミュニティー」や子ども向けラグビー体験会、アスリートのキャリア支援も行っている。「学生時代は困難を乗り越えた時に青春がある。大人になると失敗が怖い。後押しできる空間を用意したい」と、「再青春」の場の提供も目指している。

ホームページはこちら。