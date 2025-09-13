Å·Æ¸»Ô¤Î½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¡¡°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½÷À¤Ï¶á¤¯¤Ë½»¤à72ºÐ ¡¡½÷ÀÂ¦¤Ë°ì»þÄä»ß¤ÎÉ¸¼±¡Ê»³·Á¡¦Å·Æ¸½ð¡Ë
12ÆüÍ¼Êý¡¢»³·Á¸©Å·Æ¸»Ô¤Î¼çÍ×ÃÏÊýÆ»¤Î½½»úÏ©¸òº¹ÅÀ¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢½÷À¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¸Î¤Ç¡¢½÷À¤Ï¸½¾ì¶á¤¯¤Ë½»¤à72ºÐ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å·Æ¸·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12Æü¸á¸å6»þ10Ê¬¤´¤í¡¢Å·Æ¸»ÔÂ¢Áý¤Î¼çÍ×ÃÏÊýÆ»½½»úÏ©¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¶á¤¯¤Ë½»¤àÌµ¿¦¡¢ã·Æ£¹§»Ò¤µ¤ó(72)¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ã·Æ£¤µ¤ó¤Ï·ÛÄÇ¹üÀÞ¤Ê¤É¤Ç°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿»³·Á»Ô¼¿»³¤Î¸øÌ³°÷¤ÎÃËÀ(32)¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢ã·Æ£¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°ì»þÄä»ß¤ÎÉ¸¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ç»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤ä¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£