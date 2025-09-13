福岡管区気象台は13日午前5時3分、防災コメントを発表した。

＜防災事項＞14日にかけて、大気の状態が非常に不安定な状況が続く見込みです。「落雷と突風に関する福岡県気象情報」（下記）を発表しています。13日から14日にかけて、前線が朝鮮半島から対馬海峡付近へ南下してくる見込み。13日は、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、昼前から夕方にかけて、激しい雨が降る所があるでしょう。これまでの雨で最も地盤が緩んでいる福岡地方では、雨雲が予想以上に発達した場合や停滞した場合、大雨警報（土砂災害中心）を発表する可能性があります。





＜早期注意情報（警報級の可能性）＞13日昼前から夜遅くにかけて 大雨「中」（福岡地方）＜降水量の予想（多い所）＞13日6時から14日6時まで▽1時間降水量40（県内全域）24時間降水量80（県内全域）

◇ ◇

落雷と突風に関する福岡県気象情報第14号（13日05時05分福岡管区気象台発表）

福岡県では、14日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］日本の東から日本海を通り黄海へのびている前線が、14日にかけて対馬海峡へ南下する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、九州北部地方では14日にかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。このため福岡県では、14日夜遅くにかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。



［防災事項］落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。