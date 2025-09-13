°ÍÂ¸¾É¤«¤é¤Î²óÉü¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡ËÌ¶å½£»Ô¤Ç10·î4Æü¤Ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥ì¡¼¥É
¡¡¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î°ÍÂ¸¾É¡¢¿´¤ÎÉÂ¤«¤é²óÉü¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡ÖÂè13²ó¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤¬10·î4Æü¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°ÍÂ¸¾É¤Ï¼£¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸í²ò¤äÊÐ¸«¤ò²ò¾Ã¤·¤è¤¦¤È¡¢Åö»ö¼Ô¤ä»Ù±çÃÄÂÎ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼çºÅ¡£Æ±ÍÍ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï2000Ç¯¤´¤íÊÆ¹ñ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â³ÆÃÏ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±»Ô¤Ç¤Ï13Ç¯¤«¤éËèÇ¯ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÏÌó120¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¸á¸å0»þ45Ê¬¤Ë»ÔÌò½ê¤ÎËÌÂ¦¹¾ì¤Ë½¸¹ç¡£¥ê¥Ð¡¼¥¦¥©¡¼¥¯ËÌ¶å½£¼þÊÕ¤ä¡ÖÂÀÍÛ¤Î¶¶¡×¤òÄÌ¤ê¡¢»ÔÁí¹çÊÝ·òÊ¡»ã¥»¥ó¥¿¡¼¤Þ¤Ç1»þ´Ö¼å¤«¤±¤ÆÊâ¤¯¡£¥Ñ¥ì¡¼¥É¸å¤Ë¤Ï¸òÎ®²ñ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢»¿Æ±¼Ô¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï»ÔÎ©Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã¥»¥ó¥¿¡¼¡á093¡Ê522¡Ë8729¡£
¡¡¡Ê¿¹Î¼Êå¡Ë