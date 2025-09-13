いざ、U-20W杯へ！ 船越ジャパン最新序列｜佐藤龍之介にはゴールに直結するプレーを期待。最終ラインのキーマンは森壮一朗
９月12日、U-20ワールドカップに挑むU-20日本代表のメンバー21人が発表された。
今回のU-20代表には海外組が３人、大学生も３人が選ばれた。２年後のU-20W杯に出場できる権利を持つ飛び級組はGK荒木琉偉（G大阪）、DF森壮一朗（名古屋）、FW高岡伶颯（ヴァランシエンヌ）が組み込まれ、E-１選手権などA代表を経験したGKピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）、MF大関友翔（川崎）、MF佐藤龍之介（岡山）も順当にメンバー入りを果たした。
U-20W杯のアジア最終予選を兼ねた２月のU-20アジアカップでは23名が登録できたが、本大会は21名になる。中２日でグループステージを戦うため、選手の起用法も幅を広げなければならない。各組上位２チームと各組３位の上位４チームが進めるノックアウトステージを見据えても、ポリバレントな能力を持つ選手も多く含まれた。
そうした観点から序列を見ていくと、GKはアジア杯でレギュラーを務めた荒木とピサノがポジションを争う構図になりそうだ。チームの立ち上げ当初から一番手として起用されてきた荒木は、194センチのサイズを活かしたセービングなどが武器。高校３年生となった今季はプロ契約を結び、研鑽を積んでいる。
一方のピサノは今季に入って一気に台頭。シュミット・ダニエルの怪我で出場機会を得ると、E-１でA代表デビューを飾って、瞬く間に世代トップのGKとなった。荒木もピサノも甲乙つけ難い力を持っているが、J１の舞台でレギュラーを張っているピサノが現状で一番手だろう。
最終ラインは６人で、枚数的には不安が残る。順当に行けば、左から小杉啓太（ユールゴーデン）、喜多壱也（レアル・ソシエダ）、市原吏音（RB大宮）、梅木怜（今治）がスタートから起用され、CBのバックアップには塩川桜道（流通経済大）が控える陣容だ。
そして、最終ラインのキーマンになりそうなのが森だ。６月のモーリスレベロトーナメントで船越ジャパンに初招集された新鋭は、CBと左右のSBに対応できるユーティリティプレーヤー。４月16日のルヴァンカップ２回戦・カターレ富山戦でプロデビューを飾り、６月28日の広島戦でJ１初出場を果たした。直近５試合は右ウイングバックでスタメン出場を続けており、今回のU-20代表でも複数のポジションで活躍が期待される。
中盤の底は、ゲームメーカータイプの大関と黒子役を担う小倉幸成（法政大）が軸となる。トップ下にも対応できる中島洋太朗（広島）はゲームチェンジャーの役割を担うはずで、ミドルゾーンに高さを加えたい場合は、185センチの石渡ネルソン（いわき）に出番があるだろう。
最も厚めに呼んだサイドハーフは、相手の特徴を見つつ、最もコンディションが良い選手を使い分けていく形が濃厚だ。スピードとドリブルが武器の横山夢樹（今治）、動き出しの良さが光る中川育（流通経済大）、縦への速さが魅力の平賀大空（京都）、トップ下にも対応できる技巧派の石井久継（湘南）、J２で結果を残しているチャンスメーカーの齋藤俊輔（水戸）。「クラブではサイドハーフをやっている」（船越優蔵監督）という高岡も含め、試合毎に入れ替えながら戦っていくことになりそうだ。
トップ下は佐藤が絶対軸。「ピサノ、大関、佐藤はA代表の経験がある。その基準を（U-20代表にも）持ち込んでほしい」と指揮官が話した通り、豊富な実績を持つ男がチームの大黒柱となる。状況によってはサイドハーフ起用もありそうだが、センターのポジションでゴールに直結するプレーに期待したい。
そして、最も人数が少ないFWは神田奏真（川崎）が柱。Jリーグの舞台でも徐々に出番を増やしており、得点感覚とポストワークを武器に攻撃を支える。高岡はスーパーサブとしても機能するタイプで、ギアを上げる役割も担いそうだ。ただ、石井や横山を最前線に配し、スピードを活かした攻撃を仕掛けるプランもあるだろう。
大会はチリで開催され、日本の初戦は27日のエジプト戦。30日にホスト国のチリと戦い、10月３日の最終戦でニュージーランドと相まみえる。
過去の最高成績は1999年大会の準優勝だが、近年はベスト16敗退が多く、前回の2023年大会では、実に01大会以来となるグループステージ敗退となった。
海外組が増え、以前のようにベストメンバーを揃えられなくなってきているのは事実だが、世代トップクラスの選手たちが参戦する大会に変わりはない。28年のロス五輪を目ざすなかで、日本の未来を担う選手たちはどこまで勝ち上がるか注目だ。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
