ËÌÄ«Á¯¡¦¶âÀµ²¸Áí½ñµ¡Ö³ËÀïÎÏ¤È¤È¤â¤ËÄÌ¾ïÀïÎÏ¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¶¯²½¤¹¤ëÀ¯ºö¡×¿Ê¤á¤ë
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë·Þ·â¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò»ë»¡¤·¡¢º£¸å¤Ï¡¢¡Ö³ËÀïÎÏ¤È¤È¤â¤ËÄÌ¾ïÀïÎÏ¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¶¯²½¤¹¤ëÀ¯ºö¡×¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶âÁí½ñµ¤Ï12Æü¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¡¢³«È¯Ãæ¤ÎÀï¼Ö¤ò¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤«¤éËÉ¸æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·Þ·â¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÁí½ñµ¤Ï»ë»¡¤ò¼õ¤±¡¢¼¡¤ÎÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¤ÎÅÞÂç²ñ¤Ç¡Ö³ËÀïÎÏ¤È¤È¤â¤ËÄÌ¾ïÀïÎÏ¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¶¯²½¤¹¤ëÀ¯ºö¡×¤ò¼¨¤¹Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤ÎÅÞÂç²ñ¤ÏºÇ¹â»ØÆ³µ¡´Ø¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ê¤É½Å»ë¤¹¤ëÀ¯ºö¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤ë½ÅÍ×¤Ê²ñµÄ¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤ÇÍ»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬ÄÌ¾ïÊ¼´ï¤Î³«È¯¶¯²½¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£