½©¤ÎÌ£³Ð¡È¥¯¥ê¡É¤Î½Ð²Ù¥¹¥¿ー¥È¡ª¿åÉÔÂ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤â¡ÄÅüÅÙ¹â¤¯Î³¤ÎÂç¤¤¤¥¯¥ê¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡Ö¥Û¥¯¥Û¥¯¤Ç¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡×¿·³ã
½©¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ£³Ð¤Î°ì¤Ä¡¢¥¯¥ê¡£º£Ç¯¤Ï¿åÉÔÂ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¼Â¤¬¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÅüÅÙ¤Ï¹â¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú»áÅÄÍÛºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Û
¡Ö²ÃÌÐ»Ô¤Î»³¤¢¤¤¡¢¤½¤èÉ÷¤¬ÎÃ¤·¤¯³°¤Ç¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¸õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬½©¤ÎÌ£³Ð¥¯¥ê¤Ç¤¹¡×
²ÃÌÐ»Ô¾åÅÚÁÒ¤Ë¤¢¤ëÅÄ±º½¤¤µ¤ó¤ÎÈª¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¤ÎÁáÀ¸ÉÊ¼ï¡Ø½Ð±À¡Ù¤È¡ØÃ°Âô¡Ù¤Î¼ý³Ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï²Æ¤Î¹â²¹¾¯±«¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¹ß¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¥¯¥ê¤¬¤Ç¤¤¿¡×
±«¤ÎÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¿åÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤Ï¼ý³Ïºî¶È¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ¸»º¼Ô¡¡ÅÄ±ºÌø»Ò¤µ¤ó¡Û
¡Ö¥¤¥¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·ù¡£Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ÊÃ±¤Ç¤¤¤¤¡£Â¤Ç³«¤±¤ë¤Î¤Ï¼ê´Ö²Ë¤¬¤«¤«¤ë¡×
ËÜÍè¤Ï¥¤¥¬¤ò»Ä¤·¡¢ÌÚ¤«¤éÍî¤Á¤¿¥¯¥ê¤Î¼Â¤ò½¦¤¦¤È¤³¤í¡¢º£Ç¯¤Ï¿åÊ¬ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤±Æ¶Á¤Ç¥¤¥¬¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¤Þ¤ÞÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤ë¥¯¥ê¤¬Â¿¤¯¡¢¼ý³Ïºî¶È¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡Ú»áÅÄÍÛºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Û
¡ÖÂ¤Ç¤°¤Ã¤È³«¤¯ºî¶È¡¢°Õ³°¤È¤¹¤Ù¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ªÇÀ²È¤µ¤ó¤Î¶ìÏ«¤¬¿ôÊ¬¤ä¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
8·î¤Ë¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥êÇÀ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤äÃÙ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ä
¡ÚÀ¸»º¼Ô¡¡ÅÄ±º½¤¤µ¤ó¡Û
¡Ö´Å¤ß¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤Ê¬¡¢Î³¤¬Âç¤¤¤¡×
Æü¾È»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÅüÅÙ¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¹â¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸·¤·¤¤Å·¸õ¤Î¤â¤È¡¢¼ê±ö¤Ë¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿¥¯¥ê¤ÎÌ£¤Ï¡©
¡Ú»áÅÄÍÛºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Û
¡Ö¥Û¥¯¥Û¥¯¡£¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨È´·²¤Ç¤¹¡×
¡ÚÀ¸»º¼Ô¡¡ÅÄ±º½¤¤µ¤ó¡Û
¡Ö²ÃÌÐ¤Î¥¯¥ê¤Ï´Å¤¤¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó´Å¤¤¥¯¥ê¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¦¡×
¥¯¥ê¤Î¼ý³Ï¤Ï9·î²¼½Ü¤Ë¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢²ÃÌÐ·ªºÏÇÝÀ¸»ºÁÈ¹ç¤Ç¤ÏÌó6t¤Î½Ð²Ù¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
