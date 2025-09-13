NY¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¡¥À¥¦È¿Íî4Ëü5834¥É¥ë22¥»¥ó¥È¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï5ÆüÂ³¿2Ëü2141.10¤ÈºÇ¹âÃÍ¹¹¿·
12Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿Íî¤·¡¢Á°ÆüÈæ273¥É¥ë78¥»¥ó¥È°Â¤Î4Ëü5834¥É¥ë22¥»¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
Á°Æü¤Ë600¥É¥ë°Ê¾åÃÍ¤ò¾å¤²¤ÆºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿È¿Æ°¤Ç¡¢Íø±×¤ò³ÎÄê¤¹¤ëÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬Íè½µ³«¤¯Ï¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤ÇÍø²¼¤²¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤«¤é¡¢²¼¤²Éý¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¡£
¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï5ÆüÂ³¿¤·¡¢98.03¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2Ëü2141.10¤ÈºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£