◇カーリング・日本代表決定戦第3日 女子タイブレーク ロコ・ソラーレ―フォルティウス（2025年9月13日 北海道・稚内市みどりスポーツパーク）

26年ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けたカーリングの日本代表決定戦女子タイブレーク（8エンド制）が13日に行われ、1次リーグ（L）3位のロコ・ソラーレと同2位のフォルティウスが激突。第5エンドで2点のスチールを許したロコが1―7と6点を追う展開となっている。

第1日に連勝も、昨日の第2日でともに1点差で連敗。3チームが2勝2敗で並ぶ激戦となり、負けたら五輪消滅のタイブレークに臨んだロコ・ソラーレ。

第1エンドでいきなり3点を失う苦しい展開。第2エンドでビッグエンドをつくりたかったロコだが、ラストショットで1点を奪うのがやっと。なかなか流れに乗れない中、第3エンドは両チーム得点を奪えず、前半ラストの第4エンドでは2点を失い、フォルティウスにリードを4点に広げられた。

前半を終え1―5と逆転を狙うためにも重要な後半の第5エンド。しかし、苦しい流れは変えることができず、藤沢の最後の一投は失敗に終わり、さらに2点を奪われた。

第8エンド制のタイブレークの勝利チームが、1位突破を決めているSC軽井沢クと午後2時から決定戦第1戦を戦う。決定戦は1次リーグの成績を持ち越し、先に3勝を挙げたチームが12月にカナダで行われる五輪最終予選への出場権を獲得する。