主要人物、衝撃の最期…『奪い愛、真夏』最終回の絶望展開に「駄目だよ…駄目」

さまざまな登場人物たちが愛を奪い合うドロキュン愛憎ドラマ『奪い愛』シリーズの最新作となる『奪い愛、真夏』。

本作では、主人公・海野真夏（うみの・まなつ／松本まりか）が、転職先で元カレにそっくりな妻帯者の御曹司社長・空知時夢（そらち・たいむ／安田顕）と出会い、激しく葛藤しながらも禁断の愛に翻弄されてきた。

9月12日（金）に放送された最終回では、修羅場の果てに“ある人物”が刺されてしまい…。

（※以下、最終話のネタバレがあります）

【映像】真夏＆時夢の前に現れた危険人物は…

◆「幸せになってくださいね」

3回以上使うと大切な何かを奪われる腕時計で4回目のタイムリープをおこない、夫の時夢（安田）を自分のもとから逃げられないようにした妻の空知未来（そらち・みらい／高橋メアリージュン）。

それでも時夢の真夏（松本）への気持ちは揺らがず、最終的に時夢は未来と別れることを決めた。

こうして真夏と時夢が新たな道に進もうとする中、2人の前に、かつて週刊誌の記者だった真夏に不倫をスクープされてすべてを失った元議員・咲川冬子（かたせ梨乃）が現れる。

咲川は「どうせ何失っても構わないと思ってるんだろ。でもね、何を失っても絶対失いたくないものあるだろ！」とナイフを取り出すと、真夏本人ではなく、真夏の大切な人物である時夢に向かって駆けだした。

しかしその刃は、時夢ではなく、彼を庇って間に入った真夏の元部下・日熊元也（ひのくま・げんや／白濱亜嵐）を貫いた…。

少し前に極度のストーカーであることが発覚し、元也に強い拒絶を示していた真夏。刺された元也は「真夏先輩…ごめんなさい。本当にごめんなさい」と謝ると、「真夏先輩、幸せになってくださいね」と健気な言葉をのこして息絶える。

残された真夏は「駄目だよ…駄目、こんなの駄目！ こんなの駄目えええ！」と絶叫し、壮絶な展開となっていた。